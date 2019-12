Talousrikoksista syytetty Nissanin ex-toimitusjohtaja lensi Libanoniin

Carlos Ghosnia odottaa Japanissa oikeudenkäynti, jonka on määrä alkaa keväällä.

Talousrikoksista Japanissa syytetty Nissanin ex-toimitusjohtaja on lentänyt Libanoniin.

Asiasta kertoivat ensin libanonilaiset turvallisuuslähteet. Myöhemmin autovalmistaja Nissanin entinen toimitusjohtaja Carlos Ghosn toimitti julkisuuteen tiedotteen, jossa hän vahvisti olevansa Libanonissa.

– En ole paennut oikeutta vaan epäoikeudenmukaisuutta ja poliittista vainoa, 65-vuotias Ghosn sanoi tiedotteessa. Hän lupasi samalla, että pystyy puhumaan vapaasti median kanssa ensi viikosta alkaen.

Ghosnia vastaan on nostettu Japanissa syytteet useista talousrikoksista. Häntä epäillään yhtiön varojen väärinkäytöstä ja veronkierrosta.

Oikeudenkäynnin on määrä alkaa keväällä. Ghosn on ollut kotiarestissa ja saanut matkustaa vain Japanissa tyttärensä seurassa.

Nissanin ex-pomo otettiin kiinni ensimmäisen kerran viime vuoden marraskuussa. Kuukausien vankeuden jälkeen hän oli jonkin aikaa vapaana takuita vastaan, kunnes joutui uudestaan telkien taakse huhtikuun alussa. Tämän jälkeen hän on ollut kotiarestissa. Järjestelyn ehtona oli muun muassa 4,5 miljoonan dollarin takuut, ja samalla Ghosnin oikeutta tavata vaimoaan rajattiin.

Matkan kulku epäselvä

Ghosn on kiistänyt kaikki rikosepäilyt ja syyttää Nissanin johtoporrasta salaliitosta. Hän on myös väittänyt, että syyttäjät ja Nissanin tutkijat ovat toimineet laittomasti tutkinnan aikana. Hän on sanonut uskovansa, että ei saa reilua oikeudenkäyntiä.

Brasilialaissyntyisen Ghosnin vanhemmat ovat Libanonista, ja hän on viettänyt siellä valtaosan lapsuudestaan.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka Ghosn on onnistunut lähtemään Japanista. Libanonilaisviestimien mukaan Ghosn lensi Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin yksityiskoneella Turkista.

Ghosnin japanilaiset asianajajat vaikuttivat olleen tietämättömiä asiakkaansa matkasuunnitelmista ja kieltäytyivät puhumasta toimittajien kanssa.

Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan ulkoministeriön virkamies kommentoi tapahtunutta sanomalla, että Ghosnin ei uskottu lähtevän maasta.

– Jos olisimme tienneet siitä etukäteen, olisimme raportoineet siitä viranomaisille.

Hallituksen virkamiehiä ei tavoitettu kommentoimaan juhlapyhän vuoksi.