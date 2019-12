Valtaosa suurista kauppaketjuista jatkaa ilotulitekauppaa, yksittäiset kauppiaat tekevät poikkeuksia

Ilotulitteiden myynti jakaa suomalaisia. Osa kuluttajista iloitsee yksittäisten kauppiaiden päätöksistä kieltää myynti, osan mielestä raketit ja muut tulitteet kuuluvat olennaisesti vuoden vaihtumisen juhlintaan.

Tiistai-iltana on taas se aika vuodesta, kun papatit ja padat paukkuvat ja raketit räiskyvät taivaalla tuntien ajan. Samalla jo vuosia jatkunut keskustelu ilotulitteiden ampumisesta jakaa vahvasti mielipiteitä.

Arvostelijoiden mielestä ampuminen pitäisi jättää ammattilaisten tehtäväksi, jotta ongelmilta vältyttäisiin. Osa suomalaisista taas ei halua luopua uudenvuodenperinteestään.

Osa kaupoista luopui ilotulitteiden myynnistä, osa jatkaa

Osa ilotulitteita myyneistä vähittäiskaupoista on tehnyt päätöksen lopettaa rakettien ja muiden ilotulitteiden myynti. Viime vuosina ilotulitteiden myynnistä on kieltäytynyt muun muassa muutama K-ryhmän kauppias.

Bauhaus ilmoitti eilen lopettavansa ilotulitteiden myynnin.

– Tämä on sellainen asia, jossa on varmasti ihmisillä paljon tunnetta mukana. Uskon, että ihmiset elävät tätä asiaa tunteella päivän tai kaksi, jonka jälkeen se unohtuu ja tulee muita uutisia keskusteltavaksi. Valtaosa saamastamme palautteesta on ollut positiivista, Bauhaus Suomen toimitusjohtaja Rami Antila kertoo.

Halpakauppaketju Tokmanni myy ilotulitteita myös tänä vuonna.

Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen kertoo, että ketju seuraa ilotulitteisiin liittyvää keskustelua.

– Valmius lopettaa ilotulitteiden myynti on myös olemassa. Tällä hetkellä kuitenkin suuri osa asiakkaista haluaa ostaa ilotulitteita meiltä, joten emme ole tehneet yksipuolista päätöstä (ilotulitteiden) myynnin lopettamisesta. Kehotamme ilotulitteiden ostajia toimimaan vastuullisesti ja ohjeiden mukaan tulitteiden kanssa, Mikkonen sanoo.

Ilotulitteita voi ampua uudenvuodenaatosta kello 18 lähtien uudenvuodenpäivän aamuun kello kahteen asti.

Myös S-ryhmän vähittäiskaupoissa ilotulitteiden myynti jatkuu. Käyttötavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo Taloussanomille sähköpostitse, että ryhmä haluaa ensisijaisesti vastata asiakkaiden tarpeisiin.

– Valikoimaratkaisumme perustuvat sekä aiempaan että ennakoituun ostokäyttäytymiseen. Myös ilotulitemyynnissä juuri asiakkaiden ostokäyttäytyminen on keskeisessä roolissa, ja kuuntelemme heitä tässäkin asiassa.

Päällysaho korostaa, että S-ryhmän vähittäiskaupat seuraavat ilotulitteiden myynnissä viranomaisohjeita.

– Osalle asiakkaistamme ilotulitteet ovat edelleen perinteinen osa uuden vuoden juhlimista. S-ryhmän kaupoissa myydään aina turvallisiksi testattuja ja luotettavilta toimittajilta hankittuja ilotulitteita, jotka Suomen Ilotulitus oy on hyväksynyt, Päällysaho sanoo.

Päällysaho ei ota vastauksessaan kantaa siihen, onko ryhmässä keskusteltu mahdollisuudesta lopettaa ilotulitteiden myynti tulevaisuudessa.

Kesko: ”Muutamat K-Supermarketit ja K-Marketit ovat päättäneet olla myymättä”

Keskon päivittäistavarakaupan tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoo, että ilotulitemyynnistä tulee asiakkailta ketjulle vain vähän palautetta. K-ryhmä -tasoista linjausta ilotulitteiden myynnistä ei ole tehty.

– K-Citymarket-ketjun osalta yhteistyökumppanimme Suomen Ilotulitus oy järjestää ilotulitemyynnin K-Citymarketien yhteydessä. Muissa ketjuissa kauppiaat päättävät ilotulitemyynnistä kauppakohtaisesti itse asiakastarpeen mukaisesti, Hovi sanoo.

Hovin mukaan muutamat K-Supermarket- ja K-Market -ketjujen kauppiaat ovat päättäneet olla myymättä ilotulitteita.

Ilotulitemyynnin kohdalla Kesko seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä sekä asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

– Kuten muussakin toiminnassamme, noudatamme myös ilotulitteisiin liittyvässä toiminnassa lakia ja asetuksia. Esimerkiksi myyntipisteemme ja varastomme tarkistetaan aina yhteistyössä paloviranomaisten kanssa, Hovi kertoo, ja jatkaa:

– Niillä alueilla, joilla asiakaskysyntää on, kauppiaamme haluavat vastata siihen. Oikein käytettyinä ilotulitteet ovat turvallisia käyttää. Kaikki K-ryhmän kaupoissa tai niiden yhteydessä myytävät ilotulitteet ovat CE-hyväksyttyjä ja testattuja.

Kansalaisaloite eduskunnan käsissä

Ilotulitteiden kuluttajakauppaa rajoittava kansalaisaloite on eduskunnan käsissä.

Kansalaisaloite ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämiseksi luovutettiin eduskunnalle viime marraskuun alussa. Sen allekirjoitti yli 65 000 suomalaista, ja aloitteen puolesta kampanjoi 15 eri terveys- ja eläinsuojelujärjestöä.

Kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Aloite rajaisi varsinaisten ilotulitteiden käytön vain ammattilaisille, eikä kielto koskisi pienimpiä pyroteknisiä tuotteita, kuten tähtisädetikkuja, pieniä paukkupommeja tai kipinäsuihkuja.

Uutissuomalaisen tekemän kyselyn mukaan eduskuntapuolueista vain Liike Nyt kannattaa kansalaisaloitetta ilotulitteiden käytön rajoittamiseksi. Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta sanovat aloitteelle ei, kun taas Sdp, vihreät, Rkp ja kristillisdemokraatit selvittäisivät asiaa. Vasemmistoliitto ei vastannut kyselyyn.