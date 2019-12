Riitta veloittaa turisteilta 98 euroa, peittelee heidät riippumattoon ja jättää pakkasmetsään – amerikkalaismedia riemastui bisnesideasta

Amerikkalainen Business Insider kiinnostui suomalaisesta perheyrityksestä.

Suomalaisyrityksen palvelu, jossa turistit pääsevät makoilemaan riippumatossa lämpimiin peittoihin käärittynä, herättää huomiota maailmalla. Business Insider uutisoi jouluaattona Halipuusta, joka on Levillä toimiva suomalainen perheyritys.

”Suomen Lapissa perhe tarjoaa hyvinvointikokemusta, jota kutsutaan termillä arctic cocooning, jossa vieraat peitellään riippumattoihin ja jätetään mäntymetsään 20–45 minuutiksi,” amerikkalaissivusto kirjoittaa.

Halipuun Riitta Raekallio-Wunderink ei tiedä, mistä amerikkalainen taloussivusto oli suomalaisen perheyrityksen löytänyt.

– He ottivat meihin yhteyttä. He olivat meidät löytäneet, en ole varma mistä. Me tehdään Periscope-lähetyksiä ja siellä on Amerikasta aika paljon katsojia meidän mittapuulla, että olisikohan sitä kautta.

Amerikkalaislehden artikkelin vaikutus näkyy jo verkkosivujen kävijämäärissä.

– Nettisivulle on tullut lisää liikennettä. Mutta yleensä näissä kestää jonkun aikaa. Tässä vaiheessa siitä tulee mahdollisuus päähän ja myöhemmin mahdollisesti toteutetaan.

Monille ulkomaalaisista asiakkaista metsä on täysin uudenlainen kokemus.

Halipuu oli tarjonnut jo aiemmin puiden adoptoimista, kun vuonna 2017 yrityksen ohjelmapalvelupuoli käynnistettiin. 98 eurolla vieraat saavat oppaan opastamana kulkea metsään, jossa tehdään rentoutusharjoituksia ja kääriydytään riippumattoon. Kokemuksen jälkeen vieraat saavat välipalaksi esimerkiksi Raekallio-Wunderinkin keksejä tai tämän miehen keittämää kahvia.

Raekallio-Wunderinkin mukaan vieraiden joukossa on niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia.

– Suomalaisille metsä on paikkana tuttu ja se herättää suomalaisia tunteita, se liittyy monesti lapsuuteen ja hyvään mieleen ja perinteisiin. Suomalaiset myös tietävät metsän terveysvaikutuksista. Ulkomaalaisille metsä on eksoottinen ja hyvin monet ihmiset eivät yhtään tiedä, millaista metsässä on edes olla. Monesti se metsä voi olla pelottavakin. Me haluamme tuoda sen metsän ihmisten lähelle ja, että se päästään jonkun toisen kautta, jolloin se on turvallinen.

Raekallio-Wunderinkin mukaan ulkomaalaisia asiakkaita tulee paljon esimerkiksi Saksasta ja Keski-Euroopasta ylipäätään. Turisteja on tullut kuitenkin myös arabimaista, joissa näkyvällä MBC1-kanavalla Halipuu on esitelty. Raekallio-Wunderinkin mukaan suomalainen metsä tekee usein vaikutuksen asiakkaisiin, joilla ei kotimaissaan ole samankaltaista maisemaa.

– He kokevat kauhean voimakkaasti metsän.

Riitta Raekallio-Wunderinkin Steffan-mies osallistuu myös metsäretkille.

Idea riippumattokokemukseen syttyi, kun Raekallio-Wunderink mietti, miten ihmisiä voisi tuoda metsään.

– Kun katsoin metsää, näin sieluni silmin ne riippumatot roikkumassa siellä ja lamppu syttyi, että tämä on se juttu. Mieheni Steffan oli ensin hieman, että jaaha, onko tuo nyt kiinnostavaa. Veimme kaverit testaamaan ja miehenikin pötkötteli siellä ja totesi, että tämähän on hyvä idea.