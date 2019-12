Moni vero ja etuus muuttuu vuonna 2020 – katso miten ne vaikuttavat sinun arkeesi

Esimerkiksi asuntolainan korkovähennys poistuu asteittain niin, ettei sitä saa enää vuonna 2023.

Tuleva vuosi käy kotitalouksien ja kuluttajien kukkarolle, sillä moni vero kiristyy. Lisäksi esimerkiksi kotitalousvähennyksen määrä laskee.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki arvosteli aiemmin Taloussanomissa muun muassa kotitalousvähennyksen leikkausta.

– Kotitalousvähennyksen pienentäminen vaikeuttaa paljon palveluita käyttävien kotitalouksien kuten ikäihmisten ja lapsiperheiden arkea. Ilmiselvästi se myös heikentää työllisyyttä, vaikka hallituksella on päinvastaiset tavoitteet, Lepomäki ihmetteli.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen puolestaan harmitteli Taloussanomissa verotuksen kiristymistä.

– Suunta on väärä. Kaikki tämä leikkaa ei vain keskituloisten vaan myös muiden tuloja ja sitä kautta ostovoimaa, Lehtinen sanoi.

Asuntolainan korkovähennys

Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen sitten, että vuonna 2023 sitä ei enää ole.

Vuonna 2020 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 15 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 prosenttia ja seuraavana vuonna enää viisi prosenttia koroista.

Jos taulukko ei näy, katso se tästä.

Ansiotulojen verotus

Kokonaisuudessaan palkkaverotus pysyy ensi vuonna matalilla palkkatasoilla suunnilleen edellisvuoden tasolla. Hyvä- ja keskipalkkaisten verotus kuitenkin kiristyy.

Veronmaksajain Keskusliiton mukaan keskituloisen eli noin 3 452 euroa kuussa ansaitsevan verotus kiristyy 0,4 prosenttia. Veroprosentti nousee 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin, ja käteen jäisi noin 160 euroa nykyistä vähemmän.

Näissä liiton arvioissa on huomioitu eri sosiaalivakuutusmaksujen ennakoitujen muutosten lisäksi ensi vuoden budjetin vaikutukset veroihin.

Jos taulukko ei näy, katso se tästä.

Maksumuutoksista merkittävimmin verotusta kiristää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu, jonka arvioidaan nousevan 0,68 prosenttiyksiköllä.

Kotitalousvähennys

Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennettävä määrä tippuu 50 prosentista 40 prosenttiin työkorvauksesta yritykseltä ostettaessa ja 20 prosentista 15 prosenttiin maksettujen palkkojen osalta.

Jos taulukko ei näy, katso se tästä.

Virvoitusjuomavero

Hallituksen budjetti kiristää virvoitusjuomien valmisteveroja 25 miljoonalla eurolla. Veronkiristys nostaa muun muassa 1,5 litran virvoitusjuomapullon hintaa arviolta noin 0,09 euroa ja 1,5 litran light-virvoitusjuomapullon hintaa noin 0,02 euroa.

Polttoainevero

Liikennepolttoaineiden valmisteverojen veronkorotus tulee voimaan 1.8.2020. Kiristys nostaa bensiinilitran hintaa 6,3 sentillä ja diesel-litran hintaa 6,9 sentillä.

Hallitusohjelmassa sovittiin myös lämmityspolttoaineiden veronkorotuksesta, mutta se tulee voimaan myöhemmin vaalikaudella.

Tupakkavero

Veroa korotetaan puolivuosittain vuonna 2020 ja 2021. Tupakkaveron korotus on keskimäärin 14 prosenttia. Vuoden 2020 korotukset nostavat kahdeksan euron tupakka-askin hinta yhteensä noin 45 senttiä.

Jutussa on käytetty lähteenä Veronmaksajain Keskusliittoa, Kelaa ja Verohallintoa.