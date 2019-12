Joulu on teettänyt toimitusjohtaja Santtu Sainiolla, 38, pitkää päivää – IS:n makutestin voittanut vegekinkku myy kuin häkä: ”Homma räjähti käsiin”

Santun juhlaseitanissa on makeahko sinappikuorrute. Pääraaka-aine on vehnäproteiini. ”Se on saanut paljon kehuja mehevästä rakenteesta. Porukka on kiitellyt myös sitä, että se on hyvää myös kylmänä”, kertoo Santun Seitan -yrityksen toimitusjohtaja Santtu Sainio.