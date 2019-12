Työpaikan koulutustilaisuus järkytti: Instrumentariumin työntekijät jaettiin vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin – ”Se oli julkinen nöyryytys”

Osa Instru Optiikka Oy:n henkilöstöstä on hämmästyneitä tai järkyttyneitä yhtiönsä koulutustapahtumasta.

Tiistaina 19. marraskuuta pääkaupunkiseudun Instrumentarium-myymälöiden henkilöstö asteli sisään helsinkiläiseen Savoy-teatteriin. Instru Optiikka Oy oli kutsunut heidät koulutustilaisuuteen. Paikalla oli myös Keopsin ja Nissenin henkilöstö sekä pääkonttorin väkeä.

Roadshow-nimellä kulkeva tilaisuus oli otsikoitu ”Tulevaisuus ja roolini siinä”.

Savoyn tapahtuma oli yksi kymmenestä ympäri Suomea marraskuun aikana pidetyistä tilaisuuksista, joiden sisältö oli samanlainen. Helsingissä paikalla oli reilut 300 henkeä. Muiden kaupunkien tilaisuuksissa noin 40–100.

Roadshow’n pohjatyön olivat myymäläpäälliköt tehneet yhtiön ohjeistuksen mukaisesti edellispäivinä. Paikalla olleet kertovat Taloussanomille, että tunnelma oli Savoyssa hämmentynyt myymäläkeskusteluiden ja aiemmista roadshow-tilaisuuksista kantautuneiden tietojen pohjalta.

Aamupalan jälkeen toimitusjohtaja Pasi Anttila esitteli johdon ja alusti yhtiöstä, myynnistä ja kilpailuasemasta. Hän kertoi vierailuista ketjun myymälöissä ja henkilöstön kehittämistavoitteista.

Työntekijät jaettiin punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin

Puhe eteni ja mukaan tulivat hämmennystä herättäneet värit, joista henkilöstölle oli kerrottu aiemmin. Heidät oli jaettu kaikissa tilaisuuksissa kolmeen luokkaan. Savoyssa luokittelu oli väreillä: punaiset, keltaiset ja vihreät. Pääosa ihmisistä kuului keltaisiin, loput punaisiin tai vihreisiin.

Taloussanomat on haastatellut neljää tilaisuudessa ollutta. Kaksi heistä kuului keltaiseen ryhmään, yksi punaiseen ja yksi vihreään.

He sanovat, että toimitusjohtajan sävy alkoi muuttua puheen edetessä painostavaksi ja järkytti punaisia.

Anttila puhui voittajan asenteesta ja joukkuehengestä ja viittasi Leijonien MM-kultaan. Hän painotti, että on jokaisen valinta mihin ryhmään haluaa kuulua, mutta ilmaisi paikalla olleiden mukaan myös, että joidenkin ihmisten hän ei toivo jatkavan yhtiössä.

Hän sanoi, että nämä voivat vaikka olla luottamusmiehiin yhteydessä, siihen kaikilla on oikeus.

– Nyt meni osalla luu kurkkuun, niin pitikin mennä, hän sanoi.

– Toivoisin, että osa teistä ymmärtäisi hakeutua itse vaikka Silmäasemalle töihin, paikalla olleet kuvaavat Anttilan sanomaa.

– Siinä kohtaa ihmiset alkoivat vähän katsella toisiaan. Että ’mitä helvettiä täällä tapahtuu’. Se tuntui meille muillekin kuin punaisille hyvin aggressiiviselta tavalta puhua.

Anttila vahvistaa Taloussanomille sanoneensa näin. Hän tarkentaa sanoneensa, että toivotteli eroamista vain, jos käytös ei muutu.

Anttila: Puhuin työpaikkakiusaamisesta

Anttila kertoo, että kaikissa tilaisuuksissa on noudatettu ”scriptia” eli käsikirjoitusta, ”vitsejä ja esimerkkejä” myöten.

– Se on täysin kirjoiteltu ja harjoiteltu. Käytämme tarkoituksella suoraa puhetta, emme kaunistele esimerkeissämme, jotta saamme tietyn tunnetilan aikaiseksi, hän kertoo Taloussanomille.

– Puhuimme henkilökohtaisesta valinnasta ja muutoksesta joka koskee kaikkia. Noin 15 minuuttia puhuimme tiimisäännöistä.

Anttila kieltää, että hän olisi pyytänyt tilaisuudessa kategorisesti punaisia irtisanoutumaan.

– Ei pidä paikkaansa. Kun puhutaan tasapuolisesta kulttuurista, olen sanonut hyvin suoraan, että meidän yrityksessä ei kiusata enää ketään, hän sanoo.

Anttila kertoo, että viestinä oli panna stoppi huonolle käytökselle, kuten ”ovien paiskomiselle”, ”haistattelulle” tai ”fyysiselle väkivallalle”.

– Jokainen saa itse valita. Meidän yrityksessä tätä ei enää suvaita ja jos joku haluaa valita [ja jatkaa huonoa käytöstä], voi mennä esimerkiksi Silmäasemalle, sillä mehän olemme kaksi alan suurinta. Kannustamme ihmisiä hyvään, että kollegoita kohdellaan mukavasti.

– Meidän yrityksessä ei kiusaamista hyväksytä. Tämän olen myös [ammattiliitoille] Ertolle ja Pamille tuonut selkeästi julki.

Punainen: ”Se oli häpeäkulkue”

Takaisin Savoyhyn.

Kun yleinen puheosuus loppui, Anttila ohjeisti ryhmiä. Pääosa eli keltaiset jäivät saliin, vihreät siirtyivät myyntijohtajan kanssa toiseen tilaan, jossa heitä kehuttiin.

Punaisten käskettiin siirtyä salista lämpiöön. Punaiset, arviolta vajaat 20 henkeä, nousivat ylös. Eräät kollegat halasivat järkyttynyttä työkaveria, kun tämä lähti ryhmän mukana.

– Tunnelma oli epäuskoinen. Mietimme miten voi näin toimia, mutta kaikki tekivät kuitenkin niin kuin sanottiin. Punaisia koetettiin siinä vain tsempata, kertoo paikalla ollut nainen.

– He joutuivat kävelemään koko salin ja johtoryhmän edestä lavalle ja sen taakse. Luulen että se oli tarkoituksella tehty, toinen työntekijä sanoo.

– Kaikki näkivät, kuka on mitäkin väriä. Se oli mielestäni julkinen nöyryytys. Jos ihmisellä on jotain petrattavaa, se pitäisi käydä esimiehen kanssa kahdestaan läpi. Mutta se päätettiin nyt sitten tehdä näin, kolmas haastateltu sanoo.

– Se oli sellainen häpeäkulkue. Itkin suunnilleen seuraavat 12 tuntia tämän roadshow’n jälkeen, yksi punaisista kertoo.

Kävelykulkueeseen päätyi myös vasta 18-vuotias nuori, joka oli juuri tullut taloon.

Pääkaupunkiseudun Instrumentarium-myymälät olivat kiinni aamupäivätilaisuuden aikana.

Ryhmien kriteereistä eri näkemykset

Anttila jäi ensin keltaisten kanssa saliin ja punaiset odottivat takahuoneessa vuoroaan. Keltaisille painotettiin heidän arvoaan yhtiön tulevaisuudessa, mutta petrattavaa oli tiimityössä ja siinä, etteivät nämä lähtisi mukaan punaisten vahingolliseen toiminnan.

Sitten punaiset palasivat saliin. Ryhmään tuntui valikoituneen hyvin sekalainen joukko ihmisiä.

Kriteereistä työntekijöillä on eri näkemys kuin johdolla. Yhtiön mukaan se käytti ”yrityksen ohjeistuksen ja toimintatapojen noudattamatta jättämistä”, asiakaspalvelupalautetta, erittäin korkeita lyhyiden poissaolojen määrää sekä kiusaamistapauksia”. Punaisissa oli Anttilan mukaan myös tunnollisia mutta varovaisia ihmisiä, joita jännittävät vaikkapa uudet laitteet.

Keltainen haastateltu kertoo:

– Työpaikkakiusaamistakin toki on isossa yhtiössä, mutta me näimme ryhmän niin, että myyntiä täytyy alkaa tekemään hirveästi lisää tai saat lähteä.

– Tuntuu niin väärältä siksikin, että tiedän miten ihania kollegoita ja hyviä työntekijöitä sinne joutui, yksi vihreistä kertoo.

– Parilla punaisella jotka tunnen, on paljon sairauspoissaoloja, yksi naisista kertoo.

”Koko tilanne oli absurdi”

Toimitusjohtaja käytti punaisille puhuessaan rajua kieltä. Hänen kerrotaan sanoneen, että myymäläpäälliköille on annettu lupa irtisanomisiin. Anttila kiistää tämän. Hän kertoo antaneensa myymäläpäälliköille ainoastaan ”valtuuden ja vastuun johtaa tiimiään työlain mukaisesti”.

– [Punaisten] tilaisuus oli ilmeisen raastava, ja ihmiset olivat myymälään palatessaan itkusilmäisiä. He eivät tahtoneet uskoa todeksi, että näin voidaan kohdella ihmisiä.

– Kuulun punaisiin. Erityisesti jäi mieleen, että toimitusjohtaja sanoi meidän myrkyttävän yrityksen sisältä päin ja että saamme työkaverit voimaan pahoin. Lähimmät työkaverimme eivät halua olla meidän kanssa töissä ja että hän ei siedä tällaista käytöstä.

– Hän sanoi, että voimme ottaa yhteyttä luottamusmiehiin ja liittoon, häntä ei kiinnosta koska hän on toimitusjohtaja ja tämä on hänen firmansa. Mitään työsuorituksen puutteisiin liittyvää ei ole käyty läpi missään vaiheessa.

Anttila ei kiistä edellä mainittuja puheita, mutta tarkentaa että raju viesti kohdentui kiusaajiin, ei kaikille punaisille.

– Koko tilanne oli absurdi ja käsittämätön. Kuka haluaa johtaa firmaansa näin, nöyryyttää ihmisiä. Olen niin vihainen, sanoo keltainen optikko.

Toimitusjohtaja: Tunnereaktioita tulee

Anttila sanoo kertoneensa väellekin heti, että ”tunnereaktioita tulee”.

– 90 prosenttia lähtee tilaisuudesta hymyssä suin, viisi prosenttia jää miettimään viestiä ja viisi prosenttia miettii että ’hetkinen, minun täytyy itsekin ottaa vastuuta ja muuttua’.

Anttila sanoo olevansa yhtä kaikki erittäin ylpeä henkilöstöstään ja hyvästä myynnistä tänä vuonna.

Pasi Anttila nimitettiin Instru Optiikan toimitusjohtajaksi kesällä 2018. Yhtiö on osa maailmanlaajuista hollantilaista GrandVision -konsernia.

– Kun kyseisessä eventissä tulin lavalta pois, minua vastassa oli ryhmä naisia, jotka tulivat itkussa halaamaan, että ’vihdoinkin muutos tulee’.

Taloussanomien haastattelemien naisten mukaan työilmapiiri ja ihmisten työhyvinvointi on kärsinyt pahoin ”koulutuksen” takia.

Näin toimitusjohtaja Anttila kommentoi tilaisuuksia:

1. Oletteko luokitelleet ihmisiä kolmeen ”kastiin” tai ryhmään?

– Emme missään nimessä ole luokitelleet. Olemme tehneet historian ensimmäisen strategisen roadshow’n. Kyseessä on muutosmatka, jossa ihmiset ovat kolmessa eri vaiheessa. On early adaptorseja, jotka kokevat muutoksen positiivisena, toisessa ryhmässä on suurin osa ihmisistä. Sitten on ryhmä, jolle muutokset saattavat luoda jännitystä ja pelkoa.

– Early adapterseja on noin sata. Kakkosryhmässä – johon itsekin kuulun, vaikka olenkin toimitusjohtaja, koen muutokset joskus pikkaisen pelottavina ja joudun sitä käsittelemään – on noin 850 henkeä. Kolmannessa ryhmässä käytös saattaa näkyä myymälässä niin, että henkilö menee hiljaiseksi tai vatvomaan muutosta. Heitä on noin 50. Helsingissä kuusi prosenttia.

2. Onko heille värikoodit?

– Heillä on ollut värikoodeja, mutta myös numeroita seitsemässä roadshow’ssa, ja yhdessä aakkosia. Värikoodit ovat vain symbolisia.

3. Kenen idea on ryhmäjako ja roadshow’t?

– Minun ja johtoryhmän. Olen ensimmäisen vuoden aikana saanut palautetta, ettei johto ole ollut näkyvä ja myymälöitä ei ole kuunneltu. Halusimme johtona kohdata koko henkilöstön ja käydä yhdessä läpi läpi tulevaisuutta ja jokaisen vaikutusta työilmapiiriin ja asiakaskokemukseen.

4. Eikö punaisten kohtelu voi näyttää lähinnä tarkoitukselliselta nöyryyttämiseltä?

– Ei missään tapauksessa. Ensinnäkin tiedostamme, että Savoyn tila oli huono, kun siinä valitettavasti joutui menemään lavan ylitse ja kävelymatka oli pitempi. Tästä keskusteltiin, että miten voimme jatkossa tehdä asiat paremmin.

– Ei kenenkään tavoite ole missään tapauksessa tuottaa epämiellyttävää oloa.

5. Oletteko miettineet, että julkiset ryhmäjaot voivat olla vastoin työntekijän yhdenvertaista kohtelua?

– Lähdemme siitä, että meillä on luottamusmiesten tuki sekä Pamista että Ertosta. He ovat olleet tapahtumissa mukana ja antaneet palautetta, että viesti on tasapuolinen.

– Ryhmäjakohan on vanha jo kaksi minuuttia sen jälkeen, kun se on tehty. Eiväthän ryhmät ole stabiileja. Jos tänään pitäisi katsoa, kolmosryhmässä saattaa olla enää 15 henkeä.

6. Kaikki eivät kokeneet toimintaa kannustavana vaan ahdistavana.

– Tärkeää on, mitä on tapahtunut tilaisuuksien jälkeen myymälöissä ja miten esimiehet johtavat tiimiä roadshow’n jälkeen.

– Sanoin, että on jokaisen oma valinta, miten on muutoksessa mukana, Savoyssa 11 kertaa. Kannustin tunnin muutokseen, puhuimme koulutuksesta, kehittymisestä, palkkauksen kautta uusista uusien urapolkujen mahdollisuudesta.

– Myymäläpäälliköt keskustelivat heti tilaisuuden jälkikäteen kaikkien kanssa. Tärkeää on, että kohtelemme kaikkia henkilökohtaisesti ja että kaikki saavat tarvittavan tuen. Haluamme että kaikki kokevat muutosmatkan positiivisena. On hyvä tiedostaa, että jollekin muutokset ovat jännitystila ja keskustelemme heidän kanssaan, miten voimme tämän muutoksen viedä yhdessä läpi.

– Kun puhutaan kehittyvästä yhtiöstä, pitää luoda kulttuuri, joka on avoin, lähestyttävä ja kunnioittava.

Taloussanomien juttua varten haastateltiin neljää roadshow’ssa ollutta työntekijää, jotka kuuluivat eri väreihin. Taloussanomat pyysi Anttilalta tilaisuuden videotallennetta tai sen osia, mutta Anttilan mukaan esitys sisältää yhtiön strategiaa ja siksi video on sisäiseen käyttöön. Lähteenä on myös ammattiliitto Pam.