Helsinkiin tulee lähivuosina tuhansia uusia hotellihuoneita – tästä syystä sekään ei ehkä riitä

Kansainväliset hotelliketjut haluavat Helsinkiin. Pulmana on puute hyvistä paikoista.

Hotellien määrän kasvu Helsingissä saattaa paikallisia jo hämmentää, mutta loppua sille ei ole näkyvissä ainakaan lähivuosina. Vuoden päästä Helsingissä on 1 900 hotellihuonetta enemmän nykyisen reilun 11 000 huoneen lisäksi. Sekään ei ehkä riitä täyttämään kysyntää.

– Aina kun Helsingissä on iso kansainvälinen konferenssi, niin täältä loppuvat hotellihuoneet kesken, sanoo Kati Soini Helsinki Business Hubista, joka pyrkii houkuttelemaan yrityksiä ja sijoittajia Suomeen.

Näin kävi Soinin mukaan esimerkiksi viime kesäkuussa lääketieteen HIMSS-konferenssin aikana.

– Meillä oli yksi huone keskustassa, joka maksoi 860 euroa, ja yksi 650 euron huone lentokentällä. Kaikki muut oli loppuunmyyty, Soini kertoo.

– Helsinki haluaisi houkutella tänne isoja kansainvälisiä konferensseja, mutta suurimmat järjestäjät sanovat, etteivät he voi tulla, koska hotellihuoneet eivät riitä.

Matkailijoiden määrä Helsingissä ja Suomessa on kasvanut viime vuosina tasaiseen tahtiin osana kansainvälistä trendiä.

Esimerkiksi Kööpenhaminassa ja Tukholmassa matkailu on Helsinkiin verrattuna jo aivan toisella tasolla. Tukholman alueella hotellihuoneita on tuplaten Helsinkiin verrattuna, mutta Helsinki on viime aikoina onnistunut kasvattamaan suosiotaan matkakohteena silti muiden Pohjoismaiden pääkaupunkeihin verrattuna.

Kun hotelliyöpymisten määrä Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Reykjavikissa viime vuonna laski tai pysyi samana vuoteen 2017 verrattuna, kasvoi hotelliyöpymisten määrä Helsingissä 1,4 prosenttia.

Kasvua selittää osittain Finnairin menestys Aasian reiteillä.

– Vain viidellä prosentilla kiinalaisista on passi. Kun passit yleistyvät, maailma voi näyttää aika erilaiselta, pohtii Soini.

Pääkaupunkiseudun hotellihuoneiden käyttöaste on tänä vuonna ollut arviolta 74 prosenttia, mikä jää Pohjoismaissa jälkeen vain Kööpenhaminalle. Talven hiljaisina kuukausina käyttöaste on 65 prosentin luokkaa, kun taas kesällä ollaan yli 90 prosentissa.

Kysyntä näkyy myös hotellien hinnoissa: Hotelliyö Helsingissä on Pohjoismaiden toiseksi kallein Kööpenhaminan jälkeen.

Helsingin kaupunki haluaa kasvattaa matkailua, mutta kestävällä tavalla, sillä se tuo kaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja. Helsingissä valmistellaankin parhaillaan kestävän matkailun kehitysohjelmaa, joka on tarkoitus julkaista keväällä.

Seuraavan neljän vuoden aikana pääkaupunkiseudulle saadaan noin 5000 hotellihuonetta lisää.

Erityissuunnittelija Jukka Punamäki on tyytyväinen uusien hotellien rakennustahtiin.

– On ihan hyvä asia, ettei hotelleja kerralla tule hirvittävän suurta määrää, vaan kasvu on hallittua, Punamäki sanoo.

Esimerkiksi Scandicin Rautatieaseman ja Hyatt-ketjun Seurahuoneen tiloihin tuleva viiden tähden hotelli osoittavat, että keskustaan voidaan saada hotellihuoneita vanhoja rakennuksia muuttamalla. Uusia hotelleja on tulossa myös vasta rakennettaville alueille, kuten Keski-Pasilaan ja Jätkäsaareen.

Soinin mukaan kansainväliset hotelliketjut ovat huomanneet Helsingin vetovoiman.

– On todella paljon kansainvälisiä hotellioperaattoreita, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan Suomen markkinoille. Pitäisi vain löytää hyviä kiinteistöjä hyviltä paikoilta. Se on ollut se pullonkaula, sillä he ovat tarkkoja siitä, mikä sijainti heille kelpaa, Soini kertoo.

Hotelliketjujen haluamia alueita ovat keskusta erityisesti päärautatieaseman lähellä sekä Helsinki-Vantaan lentokentän lähistö.

Soinin mukaan määrän lisäksi toivottavaa olisi hotellien tasossa. Pääkaupunkiseudulla on paljon keskitason hotelleja, mutta pulaa on sekä viiden tähden että budjettiluokan majoituksesta.