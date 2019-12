Hilkka Olkinuora: Ihmiset hakevat luonnostaan tasapainoa, mutta tässä ajassa keskitie on halveksuttavaa

Hilkka Olkinuora on 71-vuotias, pappi, tietokirjailija ja toimittaja, äiti ja isoäiti. Hän sanoo, että viime aikoina somessa on esiintynyt ”diippiä shittiä”.

Menemme äärimmäisyydestä toiseen ja liike on nyt todella nopeaa, sanoo Hilkka Olkinuora. Hän uskoo, että uusi aika on tulossa. Sellainen, jossa yhteisöllisyydellä on suurempi merkitys eikä kaikki enää ole nollasummapeliä. Ratkaistavaksi jää vielä ahneus.

Ympäristö on yhtä aikaa omalla tavallaan kaunis ja silti tavattoman karu. Olemme sopineet haastattelun Meilahden sairaala-alueelle, syöpätautien klinikalle.

Hilkka Olkinuora on siellä Syöpäklinikan tukijoiden vapaaehtoisena jakamassa ala-aulassa glögiä ja pipareita. Jouluun on aikaa alle viikko, sataa kaatamalla ja vaikka kello näyttää alkuiltapäivän tunteja, ulkona on todella pimeää. Mielessä käy, mitä jos aulaan olisi saapunut potilaana tai omaisena – miltä se mahtaisi tuntua.

Ihmisiä tulee ja menee. Ole hyvä, saisiko olla glögiä, ei maksa mitään, pipareitakin on. Olkinuora osaa lähestyä ohikulkijoita.

– Glögi on oheistuote. Ainakin yhtä suuri merkitys on sillä, että on paikalla juttelemassa. Odottavan aika on pitkä, hän sanoo.

Sopivampaa ihmistä ei aulaan voisi toivoa. Olkinuoralla on elämänkokemusta. Hän on 71-vuotias, pappi, tietokirjailija ja toimittaja, äiti ja isoäiti. Yhden lapsensa haudannut ja leskeksi jäänyt. Kaikista näistä kokemuksista on tässä aulassa ilman muuta hyötyä. Samasta syystä olen ottanut häneen yhteyttä.

– Sanoin yhdelle ystävälleni, että pyysit haastattelua, joka kattaa elämästä aivan kaiken, hän naurahtaa.

Niin pyysin. Haluan kuulla, miltä nykymeno Olkinuorasta vaikuttaa. Aika ja ihmiset tuntuvat kovin levottomilta.

– Ajan ilmiöt liikkuvat kuin kellon heiluri. Myös tässä ajassa mennään äärimmäisyydestä toiseen, mutta liike on nyt todella nopeaa, Olkinuora aloittaa.

– Katso vaikka, miten nopeasti mentiin Ayn Randista Thomas Pikettyyn ja Financial Timesin vetoomukseen, että kapitalistinen järjestelmä on nollattava.

Rajusti tiivistettynä Ayn Rand korostaa kapitalistisen politiikan merkitystä. Thomas Piketty on ranskalainen ekonomisti, josta on käytetty nimitystä taloustieteen rokkistara. Hän tuli kuuluisaksi kirjastaan Pääoma 2000-luvulla. Joten kyllä, on menty aika nopeasti ääripäästä toiseen. Olkinuoralla on tausta taloustoimittajana ja hän on kohtelias, talouslehdelle talousesimerkki.

Sitten hän jatkaa.

– Ihmiset hakevat luonnostaan tasapainoa ja keskitietä. Näin rohkenen väittää jo sillä perusteella, miten vanhoissa, suurissa kulttuureissa on tehty. Esimerkiksi niin Kiinassa kuin Kreikassa aikoinaan ymmärrettiin keskitien merkitys.

– Mutta tässä ajassa keskitie on halveksuttavaa. Jos olet keskinkertainen, tavis, olet luuseri. Yltiöindividualismi on vielä vallalla, mutta aavistelen, että se alkaa olla kuolinkouristuksissaan.

” Jos olet keskinkertainen, tavis, olet luuseri.

Olkinuora sanoo saman, mistä hän on puhunut kirjoissaan.

– Uskon, että ihminen ei muutu ennen kuin paikalleen jäämisen kipu on suurempi kuin tuntemattoman pelko. Sanoisin, että maailma on nyt sellaisessa tilassa, että ihmisiä ahdistaa.

Etsimme pöyristymisen aiheita läheltä

Olkinuoran mukaan me elämme häpeän, pelon ja äärimäisyyksien aikaa. Hänestä tilannetta symboloi hyvin se, että maailmaa johtavat Donald Trump ja Vladimir Putin.

– Kaksi miestä, jotka pelkäävät omanarvontuntonsa puolesta ja toiminta on sen mukaista.

– Lisäksi elämme varsin mustavalkoista aikaa. Kun luontokappale ajetaan ahtaalle, kuten moni ihminen nyt tuntee, ajattelu kapeutuu. Tulee voimakas tarve jaotella asiat hyvään ja pahaan. Vaikka asiat ovat paljon monimutkaisempia.

Tämä näkyy Olkinuoran mukaan esimerkiksi siinä, että ihmiset tuntevat olevansa suuren yhteiskunnallisten ongelmien kanssa voimattomia. Ne ovat ihmisten tavoittamattomissa.

– Ihmiset ovat niiden kanssa todella yksin. Ja niin he alkavat etsiä vihan ja pöyristymisen aiheita pienemmistä asioista. Niistä, jotka ovat riittävän lähellä.

Niin, pöyristyminen. On pakko kysyä sosiaalisesta mediasta, sillä Olkinuora on varsin aktiivinen Twitterissä. Miltä meno on vaikuttanut?

– Siellä puhutaan tällä hetkellä todella diippiä shittiä.

” Siellä puhutaan tällä hetkellä todella diippiä shittiä.

Mutta on somessa paljon hyvääkin. Olkinuora sanoo, että hänelle se on ennen kaikkea mielenkiintoisten ihmisten kohtauspaikka. Jokainen voi valita, millaisen somen itselleen rakentaa ja kenen kanssa on tekemisissä.

– Toisaalta se on kuin mukava eläintarha. Voit tutkia osaa toimijoista niin, että siellä ne ovat, matelijat ja jyrsijät, joiden kanssa ei muuten olisi tekemisissä.

”Ei vanhuuden tarvitse olla vaippoja ja velliä”

Somesta ja digitaalisuudesta saamme hyvän sillan vanhuspalveluihin ja hoivakriisiin. Olkinuora kiihtyy. Hänelle some on digitaalisuuden hyvä puoli ja huono tulee tässä:

– Etäläsnäolo! Jossain kuvitellaan, että syön ikääntyneenä yksin kotona ja meitä on siinä virtuaalisesti viisi toisilleen tuntematonta henkilöä, kukin omassa kodissaan, ja jossain on hoitaja seuraamassa monitoreistaan, että kukaan meistä ei tukehdu ruokaan. Se on täydellinen irvikuva ateriayhteydestä.

Nyt mennään seitsemään kuolemansyntiin, aloittaa Hilkka Olkinuora vastauksensa.

Häntä ärsyttää muutenkin, että vanhusten hoivantarve tuli muka yllätyksenä, kun asia on ollut tiedossa vuosikymmeniä. Suuret ikäluokat vanhenevat ja jossain vaiheessa he tarvitsevat paljon hoivaa. Sen on nähnyt tilastoista kauan.

Vielä suurempi ongelma hänestä on se, että olemme alkaneet pelätä vanhenemista.

– Kun mietin omia vanhempiani ja isovanhempiani, eivät he pelänneet vanhenemista. Sitä he ehkä pelkäsivät, että joutuvat vanhustentaloon syömään laihaa velliä, mutta itse ajatus vanhenemista ei ollut pelottava. Nyt minun ikäluokkani pelkää vanhenemista ja työikäiset pelkäävät sekä vanhempiensa puolesta että omaa vanhenemistaan. Ja syystäkin, sen perusteella mitä nyt jo näkevät.

Olkinuora toivoo, että suuret ikäluokat ottavat lopunkin elämänsä omiin käsiinsä, aivan kuten he tekivät nuoruudessaan. Ja alkavat itse ratkoa asioita.

– Me olemme lamaantuneet vaippa ja velli -ajatteluun. Ei vanhenemisen tarvitse olla sellaista.

Olkinuora remontoi miehensä Hannu Olkinuoran kanssa itselleen vanhuudenkodin, Villa Tomumajan. Se on esteetön ja ajatus oli, että siellä he viettävät aikanaan vanhuudenpäivänsä. Hannu Olkinuora menehtyi varsin nopeasti edenneeseen sairauteen seitsemän vuotta sitten vain 62-vuotiaana.

Mitä Hilkka Olkinuora ajattelee omasta vanhenemisestaan, pelottaako?

– En pelkää kuolemaa, mutta kuolemista pelkään. Toisaalta se on hyvä pelko niin kauan kuin se aktivoi toimimaan.

– Itsemääräämisoikeuden menettäminen ja mahdolliset kivut ovat pelottavia. Toistaiseksi olen terveyskeskusten outo lintu, sillä en syö mitään lääkkeitä. Mutta olen ollut lonkkaleikkauksessa, joten tiedän sen tunteen, kun on toimintakyvytön.

Hän on huolissaan siitä, että vanhenemisessakin vahvat pärjäävät ja osaavat tehdä itselleen hyvän vanhuuden. Ne, joilla on tahtoa, vaikutuskanavia, taloudellisia mahdollisuuksia ja mahdollisesti omaisia, jotka pitävät huolta ja ikääntyneen puolta.

Ahneus ja pelko, siinäpä pari

Huonoja puolia on nyt ruodittu. Haluan kysyä vielä yhtä asiaa. Suomi ja Pohjoismaat kokonaisuutena ovat globaalisti katsottuna erittäin toimivia yhteiskuntia. Miten emme näe sitä? Tai ainakin unohdamme sen varsin helposti?

– Nyt mennään seitsemään kuolemansyntiin. Ruotsissa tehtiin aikanaan kysely, ja siellä ahneus nousi kirkkaasti pahimmaksi kuolemansynniksi.

– Vaikka meillä monella asiat ovat hyvin, ahne pelkää, että jollain muulla on enemmän. Tai että hän on menettämässä jotain omastaan. Tai että hän ei ehdi osille rikkaudesta. Ahneus kytkeytyy pelkoon osattomaksi jäämisestä ja myös häpeään.

Eli vaikka minulla on kaikkea, niin muilla on tai voi olla vielä enemmän?

– Me emme suo, että toisella on mitään, mitä hän ei mielestämme ole ansainnut. Tai sellaista, minkä puolesta itse on joutunut taistelemaan. Tämä kapeuttaa tapaamme katsoa maailmaa.

– Sanon kuin Kekkonen aikanaan, onko maallamme malttia vaurastua. Meidän pitäisi ymmärtää, että vain yhteiskuntarauha takaa kehityksen, myös taloudellisen kehityksen. Ja taloudellinen tasa-arvo taas tukee yhteiskuntarauhaa.

” Me emme suo, että toisella on mitään, mitä hän ei mielestämme ole ansainnut.

Toivoa on, sillä Olkinuora uskoo, että yhteisöllisyys on tekemässä paluuta. Aika, jossa asioita ratkotaan yhdessä eivätkä ne näytä nollasummapeliltä: yhden voitto on aina muilta pois.

Lopuksi on kysyttävä, miten Olkinuora viettää joulua. Perhe on iso, lapsia ja lapsenlapsia on paljon.

– Joulu on mielentila. Me vietämme joulua niin, että se elää muutaman päivän sinne tänne. Se on järjestelykysymys. Kun osa lapsista tulee ulkomailta tai uusmummuloista, aikatauluja sovitetaan.

– Meillä onnistunut joulu on sellainen, että joulupäivänä ei tarvitse laittaa päivävaatteita päälle vaan ollaan vaan. Kuten jo sanoin, joulu on mielentila.