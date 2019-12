Kommentti: Miksi 100 euron ostoskorin halutaan maksavan 150 euroa?

Alennusmyynnit ovat välipäivien ja alkutalven huveja, joista kansa tykkää mutta keskuspankki ei. EKP haluaa hintojen nousevan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Hintahulinat houkuttelevat ostoksille, sillä kukapa ei haluaisi samalla rahalla enemmän tai haluamansa ostokset halvemmalla kuin ilman alennuksia.

Näin vaikuttaa ainakin iso osa kansalaisista tuumaavan, ja siksi välipäivien ja alkutalven alennusmyynneissä on usein väkeä ruuhkaksi asti.

Kauppakin järjestää hintatempauksia ennemmin mielellään kuin vastentahtoisesti, sillä alennusprosentit panevat rahaa ja tavaraa liikkeelle.

Eivätkä hintojen laskun hyödyt jää pelkkien aleviikkojen varaan, sillä hintojen laskutaipumukset ovat tekniikan kehittymisen, tuotantotapojen tehostumisen ja yritysten välisen kilpailun luonnollinen ja pääosin suotuisa seuraus.

Esimerkiksi takavuosikymmenten tietokoneet ja myöhemmin vaikkapa matkapuhelimet olivat ensi alkuun aivan liian kalliita kaikkien muiden kuin varakkaimpien kapineiksi. Nyt ne ovat kaiken kansan ulottuvilla, kiitos hintojen laskun.

Samanlaista suotuisaa kehitystä on viime aikoina koettu vaikka tuuli- ja aurinkoenergian tuotantovälineissä ja piakkoin toivon mukaan myös sähköautoissa.

Hintojen lasku on markkinatalouden peruspiirteitä, ja sitä voi hyvällä syyllä luonnehtia edistyksen ja kehityksen merkiksi.

Siinä taas ei ole mitään edistyksellistä, että esimerkiksi sähkön jakelu on Suomessa keskitetty alueellisille monopoliyrityksille, jotka ovat kilpailulta suojassa – ja hilaavat hintojaan aina vain korkeammiksi.

Aivan kaikkia eivät hintojen laskut miellytä, mutta nousut sitäkin enemmän. Yksi toisinajattelija on keskuspankki.

EKP haluaa lisää inflaatiota

Euroalueen keskuspankki EKP on hintojen laskusta ja etenkin hintojen vähänkään pysyvämmistä laskupyrkimyksistä pettynyt ja pahoillaan – ja päättänyt pitää hinnat nousussa vaikka väkisin.

EKP:n mielestä hintojen laskeminen on niin vakava ongelma, että se hätääntyy pelkästä hintojen nousematta jäämisestä tai jopa hintojen alituisen nousun lievästä hidastumisesta.

Se haluaa hintojen mieluummin nousevan kuin edes väliaikaisesti laskevan, joten sen ohjaamissa hintahulinoissa samalla rahalla saa entistä vähemmän eikä enemmän.

Juuri kuluttajahintojen nousun voimistamiseksi EKP on jo vuosien ajan ponnistellut hiki hatussa yhä uusia ja yhä mittavampia rahaelvytyksen keinoja keksien.

Ja toki keskimääräiset kuluttajahinnat ovatkin enimmän aikaa nousseet niin Suomessa kuin muissa euromaissa, mutta eivät niin paljon kuin EKP olisi halunnut.

Siksi EKP suunnittelee paraikaa rahapolitiikan strategiansa päivittämistä. Se haluaa keksiä joko uusia keinoja hintojen nostamiseksi – tai uusia selityksiä tavoitteista jäämiselle.

Sen sijaan keskuspankki tuskin luopuu tai tinkii alituisen hintojen nousun tavoitteestaan, sillä tällainen ”takin kääntö” vaarantaisi keskuspankkiirien maineen ja uskottavuuden.

Kun keskuspankkiirit joutuvat valitsemaan oman maineensa ja kansalaisten ostovoiman välillä, nousee oma maine etusijalle.

Hintavakautta vaan ei hintojen vakautta

Alituista hintojen nousua ja rahan ostovoiman heikkenemistä on vaikea kuvitella kenenkään muun ihanteeksi kuin nykyisten keskuspankkiirien.

Sitä on vaikea uskoa edes sellaisen keskuspankin tavoitteeksi, jonka virallinen tehtävä on päinvastoin vaalia hintojen ja rahan ostovoiman vakautta.

Näin on kuitenkin asian laita.

EKP:n ensisijainen tehtävä on huolehtia euroalueen kuluttajahintojen ja euron ostovoiman vakaudesta.

Silti se uurastaa vaivoja säästämättä saadakseen alueen yleisen hintatason pysymään alituisessa nousussa ja varmistaakseen euron ostovoiman alituisen heikkenemisen.

Ristiriita sanojen ja tekojen välillä on joltisenkin räikeä mutta samalla niin suorasukaisen peittelemätön ja orwellilaisen uuspuheen sumentama, että tämä hintavakaustrolli on mennyt täydestä niin kauan kuin EKP on ollut olemassa.

EKP:n hintavakausvelvoite on kirjattu EU:n perustuslain veroisiin perussopimuksiin, jotka eivät kuitenkaan kerro, mitä ”hintavakaus” tarkoittaa.

Runsaat 20 vuotta sitten EKP päätti itse termin tarkoittavan keskimääräisten kuluttajahintojen ”alle kahden prosentin” vuotuista nousuvauhtia. Muutamaa vuotta myöhemmin se tarkensi tavoitteekseen ”alle mutta lähes kahden prosentin” vuotuisen inflaation.

Seuraavaksi se päivittänee tavoitteensa esimerkiksi kahden prosentin paikkeille kiinnittyvän vaihteluvälin muotoon.

Tulkinnan hienosäädöstä huolimatta on selvää, että EKP ei tavoittele hintojen vakautta vaan hintojen jatkuvaa nousua eli inflaatiota.

Eläminen kallistunut 40 prosenttia

Hintavakauden ja hintojen vakauden välinen ero voi vaikuttaa merkityksettömältä, mutta vuosien kuluessa eron merkitys kasvaa melkoiseksi.

EKP on harjoittanut omanlaistaan hintavakaustavoitetta vasta vähän yli 20 vuotta ja vieläpä enimmän aikaa tavoitteestaan jääden, mutta euroalueen yleinen hintataso on silti noussut tuntuvasti eikä suinkaan pysynyt vakaasti ennallaan.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen laskeman elinkustannusindeksin perusteella eläminen on Suomessa kallistunut vuoden 1999 eli euroajan alusta lähtien keskimäärin runsaat puolitoista prosenttia joka vuosi.

Vuosinousu voi tuntua mitättömältä, mutta parin vuosikymmenen kuluessa arkielämän kustannukset ovat kohonneet yhteensä lähemmäs 40 prosenttia.

Jos kansalaisen keskimääräinen ”kulutuskori” maksoi vuoden 1999 alussa sata euroa, on vastaavasta korista nyt pulitettava liki 140 euroa.

Tämäkään ei riitä EKP:lle, sillä sen mielestä elämisen olisi pitänyt kallistua vielä enemmän. Sen mieliksi hintojen olisi kenties pitänyt nousta 1,9 prosentin vuosivauhtia – ja yleisen hintatason olla liki 50 prosenttia korkeampi kuin euroajan alussa.

Keskuspankki sumuttaa koululaisia

Hintavakaus on niin keskeinen rahapolitiikan käsite, että EKP on julkaissut aiheesta liki 90-sivuisen opettajan oppaan. Sen tarkoitus lienee, että eurokansalaiset oppivat pienestä pitäen näkemään hintavakauden ilosanoman oikeassa valossa.

Paha vain, että oppaan opetukset ovat jyrkässä ristiriidassa EKP:n rahapoliittisten linjausten kanssa. Ja että EKP toimii toisin kuin opettaa – ja sumuttaa opettajia ja koululaisia.

Oppaan avainkappale ”Mitä on hintavakaus?” vetää pohjan pois opetuksilta – tai EKP:n omilta tulkinnoilta.

Oppaan mukaan ”hintavakauden voidaan sanoa vallitsevan silloin, kun inflaatiota tai deflaatiota ei ole ja kun hinnat eivät keskimäärin nouse eivätkä laske vaan pysyvät ajan mittaan vakaina.”

Ja että ”absoluuttisen hintavakauden voidaan sanoa vallitsevan, jos esimerkiksi 100 eurolla voi edelleen ostaa saman määrän hyödykkeitä kuin vuotta tai paria aikaisemmin”.

Jos EKP ja euroalueen yleinen hintataso olisivat toimineet niin kuin EKP haluaa koululaisille opetettavan, olisi euroajan alussa sata euroa maksanut ostoskori edelleen sadan euron hintainen.

Korin hinta ei olisi 140 euroa niin kuin on käynyt eikä varsinkaan 150 euroa niin kuin EKP haluaisi.

Mutta sillä välin, kun keskuspankkiirit harmittelevat liian heikon inflaation huoliaan: Tervemenoa alennusmyyntien hintahulinoihin – niin kauan kuin sellaisiin rientoihin on vielä lupa osallistua.