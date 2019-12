Englannin keskuspankin uudeksi pääjohtajaksi Andrew Bailey

60-vuotias Bailey nousee tehtäviin maaliskuussa.

Englannin keskuspankin (BoE) seuraavaksi pääjohtajaksi on nimitetty Andrew Bailey. Nimityksestä ilmoitti tänään valtiovarainministeri Sajid Javid.

Bailey korvaa kanadalaisen Mark Carneyn maaliskuun puolivälissä. Carney nousi keskuspankin pääjohtajaksi vuonna 2013. Hän oli ensimmäinen ulkomailta tullut tehtävässä.

Hänen mukaansa 60-vuotias Bailey nousee ehdokkaana esiin ”kilpailulla kentällä”.

– Hän on epäilemättä oikea henkilö johtamaan pankkia kun muotoilemme tulevaisuuttamme EU:n ulkopuolella, Javid totesi.

Bailey on Financial Conduct Authorityn (FCA) eli paikallisen Finanssivalvonnan johtaja. Hän on ollut myös keskuspankin varapääjohtaja ja työskennellyt pankissa eri tehtävissä vuosikymmeniä. Hän ei ole kuitenkaan ole ollut pankin koroista päättävän rahapoliittisen komitean jäsen.

Aiemmin myös London School of Ecomicsin johtajaa Minouche Shafikia pidettiin yhtenä ehdokkaana tehtävään, kertoi tänään talouslehti Financial Times, joka ennakoi Baileyn valintaa.

Bailey on ollut ekonomistien keskuudessa kärkiehdokas, vaikka hänen kauttaan FCA:n johdossa ovat varjostaneet erilaiset finanssiskandaalit. Bailey muistetaan finanssikriisin ajoilta, jolloin hän junaili ansiokkaasti Northern Rockin jälkihoitoa pankin talletuspaon jälkeen.

Edellinen pääjohtaja Carney sopi alun perin palvelevansa tehtävässään vain viiden vuoden ajan. Hän lykkäsi lähtöään kahdesti brexitin takia ja joutuu venyttämään sitä jälleen hieman, koska Britannian on määrä erota EU:sta tammikuun lopussa.

Carney siirtyy YK:n ilmastolähettilään tehtävään keskuspankkipestinsä päättyessä.

Uuden pääjohtajan etsintä alkoi jo keväällä, mutta prosessia on mutkistanut Britannian brexit ja sekä hallitsevan konservatiivipuolueen pääministerin vaihtuminen. Nyt parlamenttivaalien jälkeen BoE:n pääjohtajan vaihto on varmistunut.