Markku osti pakkohuutokaupasta venäläistalon Saimaan rannalta – wc-pytyn renkaan hinta ällistytti

Venäläisyrittäjä rakensi Saimaan rannalle 400-neliöisen talon, mutta joutui talousvaikeuksien vuoksi luopumaan siitä. Talon ylläpitokuluissa on tullut uudelle omistajalle joitakin yllätyksiä.

Olohuoneella on korkeutta kahdeksan metriä, ja muilla huoneilla neljä metriä. Valtavista ikkunoista näkyy kimalteleva Saimaa.

400-neliöisessä talossa on kaksi ylellisen suurta vaatehuonetta. Kaikkien neljän makuuhuoneen yhteydessä on omat kylpyhuoneet, joista yhdessä on kylpyamme, yhdessä taas lattiaan upotettu poreallas.

Poikkeuksellisen korkeat väliovet on teetetty mittojen mukaan, samoin erityisvahvasta lasista tehdyt yläkertaan johtavien portaiden kaiteet.

Näyttävän omakotitalon designissa ja varustelussa on paljon epäsuomalaisia piirteitä, vaikka se sijaitsee Lappeenrannan kupeessa Taipalsaarella.

Epäsuomalaisuus selittyy talon historialla. Vuonna 2009 Saimaan rantatontin vanhoine taloineen osti pietarilainen liikemies vaimonsa kanssa. Pariskunta teki 450 000 euron kaupat Suomeen rekisteröidyn kiinteistöosakeyhtiönsä nimiin.

Äveriäällä yrittäjällä oli Venäjällä yhteensä seitsemän muun muassa logistiikka- ja laivanrakennusalalla toimivaa yhtiötä, ja perheellä oli varaa sijoittaa myös ulkomaisiin kiinteistöihin.

Pariskunta puratti vanhan talon ja rakennutti tilalle uuden päärakennuksen. Sen suunnitteli runoilijana, kirjailijana, kuvataiteilijana, muusikkona ja suunnittelija-arkkitehtina tunnettu venäläinen Dmitri Strižov.

1980-luvun lopulla Leningradista, nykyisestä Pietarista, New Yorkiin muuttanut seurapiiritaiteilija suunnitteli venäläislehtien mukaan koteja myös Hollywood-tähdille.

Yrittäjäperheen arviolta 1,8 miljoonaa euroa tontteineen maksanut talo nousi lopulta Saimaan rannalle 2012–2013, mutta omistajat eivät ehtineet kauan nauttia tukikohdastaan Suomessa.

Venäläisen Dmitri Strižovin suunnittelema talo on omassa rauhassaan luonnon helmassa, mutta kuitenkin lähellä palveluja.

Talo pakkohuutokaupattiin syksyllä 2015 suomalaispankin noin 2 miljoonan euron saatavista. Pankkilainan lisäksi maksamatta oli jäänyt myös muun muassa sähkölaskuja.

Maksuvaikeuksien syynä saattoivat olla liiketoimintaongelmat: Venäjän verottajan rekisterin mukaan yrittäjämiehen kaikki seitsemän yhtiötä lopettivat toimintansa vuosien 2015–2018 välisenä aikana.

Vuonna 2016 mies nimitettiin valtiollisen Krimin niemimaan kehitysyhtiön johtajaksi, mutta hän sai potkut pestistään vuonna 2018.

Venäläisperheen talo-ongelmat olivat onnenpotku kiinteistöalan yrittäjälle ja sijoittajalle Markku Rusaselle, sillä hän sai pakkohuutokaupatusta talosta itselleen uuden kodin.

Rusanen ei kerro talosta maksamaansa hintaa, mutta arvioi sen olleen hyvin edullisen verrattuna todellisiin tontti- ja rakennuskustannuksiin.

Olohuoneeseen tulvii valoa kolmesta ilmansuunnasta.

Rusanen joutui tekemään talossa vain pientä remonttia kuten vaihtamaan joidenkin sisäovien paikkoja. Ainoa talossa todella oudoksuttanut seikka olivat suunnittelijan päähänpistosta räikeän oransseiksi, sinisiksi ja vihreiksi maalatut sisäseinät.

–Onneksi siitä selvittiin vain maalaamalla seinät uudelleen, sanoo Rusanen.

Sen sijaan lattia- ja seinälaatoitukset sekä kiintokalusteet ovat väreiltään ja kuoseiltaan hillittyjä, eikä niille tarvinnut tehdä mitään.

Rusanen on viihtynyt hyvin tilavassa kodissaan, eikä hän kyllästy katsomaan ikkunoista avautuvaa järvi- ja metsämaisemaa.

Poikkeuksellisen talon ylläpito tosin voi myös tuottaa yllätyksiä: esimerkiksi huippudesignia edustavan haljenneen wc-istuimen renkaan vaihtaminen maksoi peräti 500 euroa.

Venäläisten kiinteistöjä paljon pakkohuutokaupoissa

Venäläisten omistamien kiinteistöjen pakkohuutokaupat ovat viime vuosina olleet tuttu ilmiö erityisesti Etelä-Karjalassa.

– Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen pakkohuutokaupoista noin kymmenesosa on Etelä-Karjalassa viime vuosina kohdistunut venäläisten omistamiin asuntoihin ja kiinteistöihin, arvioi Etelä-Karjalan ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg.

Määrä on suuri, kun sen suhteuttaa venäläisten osuuteen kaikista maakunnan asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen omistajista.

Pakkohuutokaupat keskittyvät kaakkoisrajan pintaan, koska siellä sijaitsee suurin osa venäläisten omistamista kiinteistöistä. Venäläiset ostivat Etelä-Karjalasta 2004–2017 noin 1500 kiinteistöä, mikä on merkittävästi enemmän kuin missään muussa maakunnassa.

Taipalsaari oli aikoinaan venäläisten vilkkaimpia kiinteistökaupankäynnin kohteita, sillä siellä on runsaasti Saimaan rantaviivaa ja niillä myytäviä tontteja, huviloita ja taloja.

Vuoden 2011 jälkeen venäläisten kiinteistöostot alkoivat vähentyä, ja nykyisin venäläiset lähes yhtä usein myyvät kiinteistöjään kuin ovat ostajina.

Vapaaehtoisten myyntien rinnalla venäläiskiinteistöjä myös pakkohuutokaupataan esimerkiksi maksamattomien pankkivelkojen tai kiinteistöverojen vuoksi.

Maksuvaikeuksien perimmäiset syyt jäävät usein pimentoon. Taustalla voivat olla esimerkiksi henkilökohtaiset talousongelmat Venäjällä, ruplan heikentynyt kurssi, pakotepolitiikan vuoksi vaikeutunut rahaliikenne EU-maihin tai tietämättömyys suomalaisista vero- ja muista käytännöistä.

Kaksi tuoretta esimerkkiä pakkohuutokaupoista löytyy Taipalsaarelta toukokuulta 2019.

Toisen pakkohuutokaupan kohteista, reilun hehtaarin rantatontin, osti Kyproksella asuva venäläismies 250 000 eurolla vuonna 2007. Hän rakennutti tontille 160-neliöisen omakotitalon ja myi vuonna 2011 tontin taloineen pietarilaisliikemiehelle 950 000 eurolla.

Pietarilaismies ei selvinnyt kiinteistön ylläpidosta, ja talo meni vasaran alle.

Toinen toukokuussa pakkohuutokauppaan tulleista taloista on 1983 rakennettu iso omakotitalo Saimaan rannalla. Sen osti pietarilainen kulttuuriklubin omistaja 700000 eurolla vuonna 2008.

Kyseisten pakkohuutokauppojen lopullinen toteutuminen ei vielä ole varmaa. Mikäli kaupat toteutuvat, hinnat jäänevät merkittävästi alle venäläisten aikoinaan kiinteistöstä maksamien hintojen.

