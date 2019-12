Neljän miljoonan uhkasakko kiinteistösijoittajalle – Fiva: ”Antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja”

Finanssivalvonnan mukaan Icon Corporation on muun muassa johtanut sijoittajia harhaan, ja velvoittaa lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen.

Finanssivalvonta on asettanut neljän miljoonan uhkasakon kiinteistösijoituksen rahastoja hoitaneelle Icon Corporation Oy:lle. Fivan mukaan yhtiö on muun muassa antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja, ei ole pitänyt sijoittajan saatavilla riittäviä tietoja rahastosta eikä ole ilmoittanut niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista.

Päätös ei ole lainvoimainen, vaan Iconilla oikeus valittaa eilen 17. joulukuuta annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa.

Iconilla on ollut oikeus hoitaa neljää kiinteistöihin sijoittavaa vaihtoehtorahastoa. Yleensä nämä on tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille, mutta kolmelle Iconin rahastoista on myönnetty poikkeuslupa markkinoida rahastoa rajatulle joukolle ei-ammattimaisia sijoittajia.

Fiva velvoittaa Icon Corporationin lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää yhtiöltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen.

– Finanssivalvonta katsoo, ettei ICON enää täytä vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröinnin edellytyksiä, koska sen johdolla tai henkilökunnalla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta, sillä ei ole toimitusjohtajaa eikä sillä ole riittäviä resursseja vaihtoehtorahastojen hoitamiseen, Fiva toteaa tiedotteessaan.

Fivan mukaan yhtiö on myös tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää yhtiöltä niiden tarjoamisen. Iconilla on ollut tytäryhtiöitä, jotka ovat laskeneet liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja sijoittaneet varat edelleen rakennuskohteisiin.

Uhkasakko on Fivan mukaan asetettu kieltojen tehosteeksi.

Icon Corporationin on toinen lyhyen ajan sisällä vaikeuksiin ajautunut kiinteistösijoitusyhtiö. Nopeasti kasvanut Huhtanen Capital -yhtiö asetettiin konkurssiin viime perjantaina.