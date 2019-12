VM varoittaa: Suomen talous kulkee kohti vaisumpia aikoja – antoi silti synninpäästön budjetille

VM:n ylijohtajan Mikko Spolanderin mukaan uusi talousennuste on pysynyt suunnilleen ennallaan, eikä valtion budjetti vaadi avaamista.

Valtiovarainministeriön uusi ennuste Suomen talouskasvusta ensi vuonna pysyi ennallaan prosentissa.

Vuoden 2021 ennuste on nyt 1,2 prosenttia, minkä jälkeen kasvu hidastuu alle prosenttiin rakenteellisten tekijöiden takia.

– Tuoreet numerot eivät tarjoa mitään suurta yllätystä suhteessa siihen, mitä ennustimme syksyllä eikä siihen, mitä muut ennustelaitokset ovat ennustaneet, valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Ne eivät kerro oleellisesta muutoksesta suhdannekuvassa, vaan vahvistavat sen, että Suomessa talous on kulkemassa kohti vaisumpia aikoja.

Muut ennustelaitokset ovat ennustaneet ensi vuodelle etenkin uusimmissa ennusteissa noin prosentin kasvua.

Tiistaina Suomen Pankki arvioi, että talous kasvaisi ensi vuonna 0,9 prosenttia ja Danske Bank povasi prosentin kasvua.

Optimistisimmat, jopa 1,5 prosentin kasvua ennakoivat arviot on tehty keväällä tai kesällä.

Koska valtiovarainministeriön ennuste ei ole suuresti muuttunut, myös budjetin perusta on valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan ennallaan.

Mikko Spolander.

– Koska meidän ennusteemme ei ole muuttunut oleellisesti, tässäkään budjetin perustassa ei ole tapahtunut sellaista, joka edellyttäisi budjetin avaamista, Spolander sanoi.

Hän huomautti kuitenkin, että pidemmän päälle ei voi jatkua niin, että menot kasvavat enemmän kuin tulot.

Kestävyysvajeesta ministeriö ei antanut uutta arviota. Kesäkuussa vm arvioi, että kestävyysvaje on 3,4 miljardia euroa. Finanssineuvos Marja Paavonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että vajeen kurominen umpeen vaatii hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista.

Spolander sanoi, että hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta riittäisi arvion mukaan julkisen talouden tasapainottamiseen 2023 mennessä.

– Työllisyyden nousu edellyttäisi sekä ennustettua vahvempaa kokonaiskysyntää että toimia, jotka tukevat suomalaisen tuotannon tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä ja kasvattavat työn tarjontaa.

Suomen talous pyörii nyt monella tavalla palveluiden varassa: sekä viennissä että kotimaisessa kysynnässä palvelut ovat nyt ajurina.

Spolanderin mukaan taloutta tukee myös se, että työllisten määrä on kasvanut eivätkä suomalaiset pelkää työpaikkansa menettämistä liiemmin.

– Tiedot viittaavat siihen, että työllisten määrän kasvu hidastuu odotetusti ja työttömyys kolkuttelee rakenteellista alarajaansa.

Spolanderin mukaan aiempaa vaisummat suhdannenäkymät ovat johtaneet siihen, että puute ammattitaitoisesta työvoimasta ei näytä enää laajentuneen vaikka on yhä suurta.

Palkankorotukset siivittävät kotitalouksia kuluttamaan. Valtiovarainministeriö arvioi ansiotason nousevan ensi vuonna noin kolme prosenttia.

Spolanderin mukaan ministeriö ei ole lähtenyt arvioimaan työmarkkinaneuvottelujen lopputuloksia. Hän ei myöskään arvioinut sitä, miten suuriin palkankorotuksiin nyt olisi varaa.

– Meidän ansiotasoennusteemme ja näkemys talouden tuottavuuden kasvusta johtaa yksikkötyökustannusten nousuun, joka kuitenkin edelleen pitää meidän kilpailukykymme suhteessa kilpailijamaihin ennallaan.

Vaikka pääosin ennuste ei ole muuttunut, jotain kuitenkin on:

– Maailmantalouden riski ajautua taantumaan nähdään aiempaa pienempänä, Spolander sanoi.

Hän viittasi siihen, että Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppanokittelussa ei ole tapahtunut käännettä pahempaan ja kohu brexitin ympärillä on laantunut.

Saksan taloudessakin on tuoreimpien tietojen mukaan myönteisiä merkkejä, vaikka näkymät ovat edelleen vaisut.

– Hiuksenhieno suotuinen vire, joka maailmantaloudessa on, saattaa laantua yhtä nopeasti kuin se on syntynytkin, joten olisi riski tuudittautua heiveröisten odotusten varaan ja alkaa jakaa kakkua työmarkkinoilla ja julkisessa taloudenpidossa ennen kuin se on leivottu, hän kuitenkin korosti.