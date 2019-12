Tällainen viiden tähden hotelli Helsinkiin on tulossa – nykyiset huoneet ovat luksushotellille liian pieniä

Uusi ylioppilastalo sekä vanha Seurahuone muuttuvat kahden vuoden kuluessa osaksi Hyatt-ketjuun kuuluvaksi viiden tähden hotelliksi.

Helsinkiin tulee uusi viiden tähden luksushotelli, kun Grand Hansa -hotelli avaa ovensa vuonna 2022. Hotelliin tulee 224 huonetta, ja se yhdistää entisen Seurahuoneen eli Kalevan talon, Hansatalon City-korttelin keskustassa sekä uuden ylioppilastalon. Hotellin pääsisäänkäynti ja aula tulevat Mannerheimintien puolelle nykyisen ravintola Virgin Oilin paikalle.

Hotellista tulee yhdysvaltalaisen Hyatt-ketjun Unbound Collection -hotelleja, jotka pyrkivät ylellisyyteen korostaen paikallisia piirteitä ja historiaa. Ketjulla on Euroopassa nyt seitsemän hotellia, joihin kuuluvat muun muassa Hotel Martinez Cannesissa, Hotel du Louvre Pariisissa sekä Great Scotland Yard Hotel Lontoossa.

Kehitysjohtaja Felicity Black-Robertsin mukaan Hyatt-ketju pyrkii avaamaan uusia hotelleja asiakkaidensa suosimissa kohteissa.

Grand Hansasta tulee ketjun ensimmäinen hotelli Pohjoismaissa.

– Tämän on kolmen A:n sijainti, joten se on meille todella loistava paikka avata Pohjoismaiden markkina, kertoo Felicity Black-Roberts, joka johtaa Hyatt-ketjun kehittämistä Länsi-Euroopassa.

– Me toki tutkimme myös Tukholmaa, Kööpenhaminaa ja Osloa, sillä tosiasia on, että Hyattin tapaisella ketjulla on tärkeää olla myös niissä. Mutta on myös tärkeää tehdä oikea liike oikeiden kumppaneiden kanssa, ja tässä yhdistyivät loistava omistaja, toimilupakumppani ja sijainti.

Hotellien rakennukset omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjä hallinnoiva Ylva, joka kunnostaa ja vuokraa tilat hotellitoimintaa käytännössä pyörittävälle suomalainen Primehotels-yhtiölle. Primehotels taas on tehnyt franchising-sopimuksen Hyatt-ketjun kanssa.

– Primehotels vastaa hotellin liiketoiminnasta asiakkaiden ja viranomaisten suuntaan ja maksamme tiloista vuokraa, kertoo Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo.

Hotelli Seurahuoneen ravintola saattaa olla auki helsinkiläisille myös jatkossa, vaikka se kuuluisikin viiden tähden Grand Hansa -hotelliin. –Matkustajille tämä voi olla ikkuna Suomeen, mutta samalla toiseen suuntaan paikallisille ikkuna kansainväliseen tunnelmaan, luonnehtii Primehotels-yhtiön toimitusjohtaja Tomi Peitsalo.

– Hyatt-ketjun tehtävänä on hotellibrändin kehitys, varauskanavat, kanta-asiakasjärjestelmät sekä erilaiset asiakkuusohjelmat, kaikki tämä immateriaalipuoli, joita tavallinen kuluttaja ei välttämättä näe.

Esimerkiksi palvelutason täytyy vastata Hyattin Unbound -ketjun tasoa. Ylva toteuttaa korttelissa noin 50 miljoonan euron hintaisen remontin, jossa muun muassa entisen Seurahuoneen hotellihuoneita yhdistetään suuremmiksi, sillä ne ovat luksusluokan hotellille liian pieniä.

Seurahuoneen käytävä- ja aulatiloista suuri osa on kuitenkin suojeltuja, joten niihin ei suuria muutoksia ole tulossa. Hotelliin tulee muun muassa kylpyläosasto, kuntosali, kokoustiloja sekä muita palveluja.

Huoneiden hintoja Peitsalo ei vielä paljasta, mutta hotellilla tähdätään selvästi korkeaan hintaluokkaan.

– Hotelli asemoidaan Helsingin valovoimaisimpien joukkoon, Peitsalo sanoo.

– Sillä kosiskellaan laatua ja hyvää palvelua arvostavia. Hotellien hinta ei ole staattinen, vaan vaihtelee kysynnän mukaan, mutta sen asemointi kuvaa hintatasoa.

Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan luksushotellin perustaminen sopii Helsingin suunnitelmiin matkailun kehittämiseksi: ”Keskitymme määrän sijasta laatuun.”

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan kalliimman luokan hotelleille on Helsingissä jopa tarvetta.

– Me olemme törmänneet myös aika ajoin siihen, että kun kaupungissa on merkittäviä kansainvälisiä tapahtumia, isoja kongresseja niin riittävän laadukkaat hotellit loppuvat meiltä jopa vähän kesken. Vapaavuori sanoo.

– Siitä näkökulmasta on iso merkitys, että pystymme täydentämään kaupungin laatuhotellien verkostoa. Lisäksi Hyatt on iso globaali ketju, jolla on ihan omat verkostonsa ja markkinointikanavansa. Maailmalla on paljon ihmisiä, jotka matkustaessaan yöpyvät vain tietyn merkkisissä hotelleissa.

Viiden tähden hotellin ei ole tarkoitus olla vain matkustajien käytössä, vaan sen yhteyteen halutaan saada hotellin tasoon sopivia liikkeitä ja palveluita myös kaupunkilaisten käyttöön.

– Tuotteistaminen toki vasta etenee, mutta ravintolat, baarit ovat tietysti auki kaikille, Peitsalo kertoo.

– Tämä on myös paikallisille kiva käydä kokea kansainvälisiä kokemuksia.