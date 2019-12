Olli Rehn patistaa kiistelijöitä sopuun: ”Työtaisteluiden kierre olisi hyvä saada katkaistua”

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mielestä Suomen pitäisi pyrkiä yli 75 prosentin työllisyysasteeseen.

Suomen julkisen talouden lähivuosien näkymät ovat heikentyneet. Suomen Pankki on tehnyt uuden arvion Suomen julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajeesta, joka heikompi kuin vuosi sitten. Kestävyysvaje on nyt lähes viisi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vajeessa näkyy eläkemenojen kasvu, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, mikä kasvattaa myös terveydenhoitomenoja.

Näille menoille tarvitaan maksajia, minkä takia työllisyyden kasvattaminen hallituksen 75 prosentin tavoitteeseen olisi Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan perusteltua.

– Sen jälkeen, kun tuohon on päästy, on syytä pyrkiä vielä korkeampaan, hyvään pohjoismaiseen tasoon. Esimerkiksi Ruotsin työllisyysaste on nyt noin 78 prosenttia, Rehn sanoi.

Työllisyyden kasvu on nyt pysähtymässä. Rehnin luettelemia työllisyyden vauhdittamiskeinoja ovat muun muassa perhevapaiden uudistaminen, työperäisen maahanmuuton kasvattaminen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan selvempi porrastaminen työttömyyden keston mukaan.

Lähikuukausina työehtosopimuksia neuvoteltaessa olisi toivottavaa ottaa huomioon kustannuskehityksen vaikutus tuotantoon ja työllisyyteen.

– Kansantalouden, tuotannon kestävän kasvun ja ennen muuta työllisyyden kannalta olisi suotavaa, että Suomen kustannuskilpailukyky edelleen hieman paranisi.

Rehnin mukaan on mahdollista löytää tasapaino, jossa kustannuskilpailukyky paranee edelleen hieman ja palkansaajan ostovoima kasvaa.

– Nyt olisi tärkeää, että sopu työehtoneuvotteluissa alkaisi löytyä. Työtaistelutoimien kierre olisi hyvä saada katkaistua ennen kuin tulee jo syntynyttä isompaa vahinkoa kansantaloudelle, yrityksille ja palkansaajille.

Rehnin mukaan keskuspankki ei kuitenkaan ”tuppaudu neuvottelupöytiin ja eikä tarjoa korotusprosentteja”.

– Ne kuuluvat työmarkkinaosapuolille.

EU:n ja Britannian suhteiden selvittely voi viedä pitkään

Kansainvälisen talouden hidastuminen alkaa näkyä vääjäämättä myös Suomen taloudessa, Rehn arvioi

– Euroalueen talouskasvu on vaimentunut noin prosentin tuntumaan. Lyhyen ajan kasvunäkymät ovat melko vaimeat, ja kasvun odotetaan voimistuvan vain asteittain ensi vuoden aikana, Rehn sanoi.

Viime aikoina on saatu Rehnin mukaan myös hyviä uutisia, kuten Britannian vaalitulos, joka näyttäisi vauhdittavan brexit-sopimuksen läpimenoa. Myös Yhdysvaltain ja Kiinan välinen alustava kauppasopu on tukenut markkinoita.

– Tämä on toki myönteistä, mutta ei niiden takia kannata vielä tuuletella, sillä kummankaan suhteen ei olla vielä selvillä vesillä, Rehn sanoi.

EU:n ja Britannian välisten lopullisten sopimussuhteiden selvittely voi Rehnin mukaan viedä pitkään. Yhdysvaltain asettamat Kiina-tullit tuskin purkautuvat ennen Yhdysvaltain ensi vuoden presidentinvaaleja.

Ennustepäällikkö: Merkit hidastumisesta Suomessa selvät

Suomen Pankki ennakoi Suomen talouskasvun notkahtavan ensi vuonna, kun rajojen takaa ei saada vientiin enää vetoapua. Epävarmuus ja kauppasota pitävät kansainvälisen talouden ja kaupan näkymät heikkoina.

– Talouskasvu hidastuu väliaikaisesti ensi vuonna muun maailman mukana, sanoi SP:n ennustepäällikkö Meri Ostbaum Euro ja talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa tiistaina.

SP ennakoi nyt ensi vuodelle vain 0,9 prosentin bkt-kasvua, kun kesäkuussa ennuste oli vielä 1,5 prosenttia. Talouskasvua tukevat nyt lähinnä yksityinen kulutus ja julkinen kysyntä.

Kuluttajien luottamus on jo laskusuunnassa.

Merkit talouden hidastumisesta ovat varsin selvät, Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Ostbaum (kesk.) sanoo.

– Kasvu on tänä vuonna ollut Suomessa edelleen kohtalaista, mutta merkit hidastumisesta ovat varsin selvät. Kotimaassa kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaan talouskehitykseen horjuu. Edellytyksiä kasvun jatkumiselle on kuitenkin olemassa.

Kansainvälisen talouden piristyminen alkaa näkyä SP:n ennusteen mukaan Suomen taloudessa vuonna 2021.

– Tällä hetkellä Suomen vientiä kasvua kuitenkin varjostavat sekä protektionismin synnyttämä epävarmuus, maailmankaupan heikot näkymät ja tärkeimpien vientimarkkinoiden hidastunut kasvu, Ostbaum sanoi.

Tässä tilanteessa ei tarvittaisi enää ylimääräisiä hidasteita. Suurin riski on nyt ennustepäällikön mukaan se, jos euroalueen elpyminen viivästyy ja Saksan talous sakkaa. SP ei kuitenkaan ennakoi euroalueelle taantumaa.