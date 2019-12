Hyatt-ketjun hotelli tulee Helsinkiin – ensimmäinen Pohjoismaissa

Grand Hansa Hotel perustetaan Helsingin ydinkeskustaan.

Helsingin keskustaan on tulossa Pohjoismaiden ensimmäinen Hyatt-ketjun hotelli.

Hotelli tulee Kaivopihan kiinteistöihin, ja se avautuu vuonna 2022. Korttelia remontoidaan parhaillaan.

Kiinteistöt omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjä hallinnoiva Ylva. Kiinteistöihin kuuluu Uusi Ylioppilastalo ja hotelli Seurahuone.

Ylva osti hotelli Seurahuoneen talon vuosi sitten syksyllä.

Grand Hansa Hotel alkaa toimia molemmissa rakennuksissa.

Suomalainen Primehotels on tehnyt franchising-sopimuksen Hyattin kanssa ja alkaa operoida Helsingin-kiinteistössä The Unbound Collection by Hyatt -luksushotellia, johon tulee 224 huonetta.

Uuden Ylioppilastalon rakennuksessa toimi Hotelli Hansa vuosina 1924–1968. Seurahuoneen talossa taas on toiminut hotelli yhtäjaksoisesti vuodesta 1912.