Triplan ensimmäisen kerroksen asiakasmäärät ovat jääneet alle joidenkin kauppiaiden odotusten.

– Asiakasmäärät ovat olleet pettymys, ei lainkaan sitä mitä odotimme, kertoo Ulla Nurmisto lemmikkieläinkauppa Ihmeotuksesta Triplan ensimmäisestä kerroksesta.

– Unettomia öitä on tullut vietettyä.

Muutaman kymmenen metrin päässä samalla käytävällä löytyy kauppa, jonka ikkunat on peitetty sermeillä. Hallin luomupuoti sulki ovensa jo joulukuun alussa vähäisen asiakasmäärän takia. Triplan ensimmäisestä kerroksesta löytyy myös muita liikkeitä, joissa ollaan huolissaan asiakkaiden vähyydestä.

– Lauantaina on tarpeeksi asiakkaita, ja lounasaikaan, mutta esimerkiksi tänään ei, pohtii eräässä Triplan ykköskerroksessa toimivan ravintolan työntekijä perjantai-iltapäivänä.

– Yläkerrassa on ihmisille tutumpia ravintoloita, ketjuja ja tuttuja ruokatyyppejä. Täällä alakerrassa taas on uusia konsepteja, jotka ovat monille vieraampia, pohtii eräässä Triplan ykköskerroksen Market Zoo -nimisellä alueella toimivan ravintolan työntekijä.

Asiakkaat löytävät Triplan ykköskerroksen liikkeisiin yläkertoja heikommin, valittavat yrittäjät.

Triplan ykköskerroksessa ei ole läpikulkua. Kerrosta ylempänä ovat ovet Länsi-Pasilaan Pasilankadulle sekä itäpäässä juna-aseman laitureille vievään käytävään. Kerroksesta on kyllä suorat uloskäynnit kauppakeskuksen alittavalle kolkolle Veturitielle sekä Fridonkadulle, jonka toisella puolella on yhä työmaa-aluetta. Näiden ovien kautta asiakkaita ei juuri sisään virtaa.

Silti perjantaina iltapäivällä kahden aikaan ykköskerroksen pääkäytävällä ei ole silti tyhjääkään. Liikkeellä on jonkun verran ihmisiä kouluikäisiä lukuun ottamatta joka ikäryhmästä vauvasta vaariin. Kerroksen vetonauloina ovat ainakin ruokakaupat Prisma, K-Supermarket ja Prisma sekä Alko.

– Lähdimme tänne isoin odotuksin, sillä odotimme, että marketit vetävät asiakkaita tänne, Nurmisto Ihmeotuksesta kertoo.

Triplan toimitusjohtajan Kati Kivimäen mukaan kauppakeskuksen alku on sujunut pääosin hyvin. Kivimäen mukaan kauppiaiden kanssa on keskusteltu ja vuokralaisten, eli liikkeenharjoittajien kokemuksia on selvitetty useilla kyselyillä.

– Meillä on lähes 250 liikettä, ja suurin osa toimijoista on ollut tyytyväisiä, kertoo Kivimäki.

Lokakuun puolivälissä avatun Triplan kävijämäärä on ylittänyt jo viiden miljoonan rajan.

Kivimäen mukaan Hallin luomukaupan konsepti ei ilmeisesti toiminut.

– Meillä on työn alla miettiä toisenlainen konsepti, ja varmaan saamme uudenlaisen toimijan siihen paikalle.

Suurin osa kauppakeskuksen asiakkaista tulee sisään neljännen ja kolmannen kerroksen kautta. Kauppakeskuksessa aiotaan Kivimäen mukaan jatkossa panostaa enemmän ensimmäisen kerroksen liikkeiden markkinointiin kauppakeskuksen sisällä.

– Olemme yhdessä kauppiaiden kanssa suunnitelleet erilaisia toimenpiteitä.

Triplan ykköskerroksessa toimivan K-Supermarketin kauppias Petri Miettinen sanoo asiakasmäärien vastaavan varovaisia odotuksia.

– Toki tietysti autoileva asiakas ei ole alkuvaiheessa löytänyt tänne kuten me odotimme, Miettinen sanoo.

– Kauppakeskus oli aluksi hirvittävän varovainen mainostaessaan pysäköintihallia, koska he pelkäsivät, että halli tulee ihan täyteen. Se ei mennyt ihan sillä tavalla.

K-kauppias Petri Miettinen arvioi asiakasmäärien kasvuun, kun asukkaat ja toimistot muuttavat Triplaan.

Kauppakeskusten avajaisten aikaan pysäköinnin viiden euron tuntihinta nostatti somekohun, jonka vaikutuksista ei Miettisen mukaan ole vieläkään oikein päästy yli.

– Vähittäistavarakaupat esittivät kainoa voimakkaamman toivomuksen, että ilmaista pysäköintiä laajennettaisiin, Miettinen kertoo.

– Saimme kaksi tuntia, ja siihen olemme tyytyväisiä. Saamme silti vielä palautetta, jossa kysellään, että kuinka paljon pitää ostaa, että saa ilmaisen pysäköinnin. Siihen sitten vastaamme, ettei tarvitse ostaa mitään.

Miettisen mukaan keskustelu kauppakeskuksen johdon kanssa on ollut hyvää.

– Me puhumme kovalla äänellä, ja he kuuntelevat aktiivisesti, Miettinen naurahtaa.

– Kyllä he reagoivat nopeasti meidän toiveeseemme, ja hatunnosto siitä.

Hän uskoo, että asiakasmäärät kasvavat vuoden kuluessa vielä selvästi. Asukkaiden ja toimistojen muutto keskuksen yläkerroksiin on vasta aluillaan, ja myös hotelli avautuu tammikuun puolivälissä.

– Oma tuntuma, on että kanta-asiakkaiden ensimmäinen aalto syntyy noin vuoden jälkeen. Varsinkin täällä, jossa ei aiemmin ole ollut mitään isompaa ruokakauppaa, joten se voi kestää jopa pidempään, Miettinen arvioi.

–Uusia asiakkaita on tullut hyvin, kertoo Yousof-Alzoubi Falafel Box -ravintolasta.

Triplan alakerrasta löytyy myös hyvin tyytyväisiäkin yrittäjiä.

– Alussa oli paljon asiakkaita, sitten vähän hiljaisempaa, mutta nyt asiakasmäärät ovat taas kasvussa, kertoo Falafel Box -ravintolassa työskentelevä Yousof-Alzoubi.

Ravintola on ehtinyt jo kerätä kanta-asiakkaita, jotka Alzoubi kertoo tunnistavansa.

– Asiakkaita on enemmän kuin etukäteen odotin.