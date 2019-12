Nouseeko tullimuuri Kiinaan viikonloppuna? ”En usko että Trump on niin typerä...”

Markkinoilla odotetaan Yhdysvaltain lykkäävän Kiinan vientiin kohdistuvien lisätullien korotuksia.

Yhdysvallat on uhannut asettaa 15. joulukuuta eli ensi sunnuntaina 160 miljardin arvoiselle Kiinan Yhdysvaltain-viennille 15 prosentin lisätullin, jos maat eivät pääse sopuun ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksesta.

– Sekä Danske Bankin ja markkinoiden odotus on se, että tullit vältetään. Yhdysvaltain osakemarkkinat eivät olisi kaikkien aikojen huipuissaan, jos pelättäisiin, että tullit nousisivat, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen uutistoimisto Startelille.

Wall Street Journal kertoi tiistaina, että Yhdysvallat ja Kiina tekevät yhteistyötä sunnuntain lisätullien viivästyttämiseksi.

Odotuksissa on, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoittaa ennen sunnuntain takarajaa kauppaneuvotteluiden hyvästä edistymisestä. Tulleja ei nostettaisi, jotta neuvotteluiden tunnelma ei pilaantuisi, Kemppainen arvioi.

– Epävarmuutta on, koska päätäntävallassa on hyvin arvaamaton johtaja ja neuvotteluissa on aikaisemmin tapahtunut yllättäviä käänteitä sekä epärationaalisia toimia.

Joulukuun puoliväli vedenjakaja

Varainhoitoyhtiö Helsinki Capital Partnersin (HCP) salkunhoitaja Pasi Havia arvioi, että joulukuun 15. päivästä on tulossa vedenjakaja markkinoille.

Havia kirjoittaa HCP:n Quant-rahaston sijoittajakirjeessä, että loppuvuodelle voidaan saada perinteinen ”joulupukkiralli”, jos Yhdysvallat alkaa purkaa jo asetettuja tulleja.

Pahimmassa tapauksessa neuvottelut päätyvät Havian mukaan täydelliseen umpikujaan, jolloin viime vuoden joulukuun kaltainen osakkeiden lasku ei olisi poissuljettua.

Myös Dansken Kemppainen sanoo, että osakemarkkinoilla voidaan nähdä isoja liikkeitä, jos Yhdysvallat odotusten vastaisesti päätyisi nostamaan Kiina-tulleja.

– Se olisi todella paha takaisku syksyn edistymisen jälkeen. Syksyn aikana kauppasota ei ole syventynyt ja kauppajännitteet ovat laskeneet.

Kiinan osakemarkkinat puolestaan ovat hinnoitelleet negatiivisia kauppaneuvottelu-uutisia osittain sisään, HCP:n Havia arvioi.

– Jos pahimmat odotukset tulleista eivät toteudu, kiinalaiset osakkeet voivat reagoida aika positiivisesti ylöspäin, hän sanoo.

Loppuviikon hermoilu

Kauppaneuvotteluiden sunnuntain takarajaan on aikaa muutama markkinapäivä. Kemppaisen mukaan sijoittajat voivat ryhtyä loppuviikon aikana hermoilemaan.

– Markkina voi hermoilla jossain vaiheessa mitä lähemmäksi takaraja tulee, koska on mahdollista, että tiedote tulleista julkaistaan tai Trumpin Twitter laulaa vasta sunnuntaina, Kemppainen sanoo.

HCP:n Havia huomioi, että Trump tuntuu reagoivan markkinoiden muutoksiin aktiivisesti.

– En usko, että Trump on niin typerä, että hän tekisi kauppaneuvotteluissa liikkeitä, joiden seurauksena Yhdysvaltain osakemarkkinat ottaisivat pataan. Hän haluaa kannatella Yhdysvaltain markkinoita, sillä se edesauttaisi hänen uudelleenvalintaansa, Havia sanoo.