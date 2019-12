Petter Stordalen kirjassaan: Näin Kämpistä tehtiin kaupat – 3 miljoonan euron shampanjapullo näytteli merkittävää osaa

Kämp-hotellin kauppahinta 108 miljoonaa euroa ratkesi uutuuskirjan mukaan erikoisella tavalla.

Tunnettu norjalainen hotellimiljardööri Petter A. Stordalen kertoo tuoreessa kirjassaan Suomessa kovasti kohua herättäneestä Kämp-hotellin ostostaan. Alun perin norjaksi ilmestynyt teos on käännetty ruotsiksi nimellä Äntligen vardag! : älska måndagar och uppnå dina mål, mikä on vapaasti käännettynä Vihdoinkin arkipäivä! - rakasta maanantaita ja saavuta tavoitteesi.

Kirjan toinen tekijä on Ole-Martin Ihle. Kääntäjä on Eva Andreasson. Kirjan kustantaja on Strawberry Förlag. Norjankielisen alkuperäisen teoksen kustantaja on Pilar Forlag.

Stordalen tunnetaan muun muassa siitä, että omistaa Nordic Choice Hotels -ketjun. Ketjun hotelleihin kuuluvat muun muassa Clarion-hotellit.

Näin kohukauppa eteni kirjan mukaan

Elokuussa Stordalenin yritys osti Helsingissä sijaitsevan Kämp-hotellin ja lokakuun lopussa hän teki kaupat osasta Suomessa toimivan Tjäreborg-matkatoimiston emoyhtiö Thomas Cook Northern Europesta.

Stordalenin kirjassa kerrotaan Kämp-hotellin kaupasta, jossa myyjää edusti kirjan mukaan Ari Tolppanen Capman Oyj:stä.

Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa, kun kaupoista tiedotettiin elokuussa 2019.

”3 miljoonan shampanja ratkaisi asian”

Tolppanen kertoi, että osakkeenomistajien mukaan Kämpin arvo on 108 miljoonaa euroa, mutta Stordalen oli aluksi valmis tarjoamaan vain 105 miljoonaa euroa.

– Jos pystyt venymään 108 miljoonaan euroon, voin viedä loppuun viimeisen kaupan osakkeenomistajien tahdon mukaiseksi ja oman urani kannalta se on tärkeää, Tolppanen oli kertonut Stordalenille.

Sanoin hänelle, että olen jo venynyt pitkälle kauppahinnassa, Stordalen kertoo kirjassaan.

– Tiedän sen, mutta on tärkeää, että voin lähteä täältä kaupan jälkeen pystypäin, Tolppanen sanoi.

Sitten tapahtui yllättävä käänne. Miehet katsoivat toisiaan ja hymyilivät.

– Vastineeksi tarjoan sitä, että korkkaamme talon kalleinta shampanjaa, Tolppanen sanoi.

Selvisi, että talon kallein shampanja maksoi 3 miljoonaa euroa. Kirjassa ei mainita shampanjan merkkiä tai vuosikertaa.

Stordalen ei olisi itse uskonut, että Tolppanen maksaisi moisen summan shampanjasta, mutta näin kuitenkin kävi.

Kaupat syntyivät ja miehet kättelivät toisiaan.