Professori ihmettelee työsulkuja ja lakkoja: ”Pakottamalla houkutellaan”

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen pitää kummallisena sitä ajattelutapaa, että neuvottelupöytään ikään kuin painostetaan lakoilla tai työsuluilla.

Työnantajia edustava Metsäteollisuus aloittaa kuuden vuorokauden mittaisen työsulun sahoilla ja vaneritehtailla eri puolilla maata torstaina 12. joulukuuta.

Työsulku alkaa, kun Teollisuusliiton kolmipäiväinen lakko päättyy. Sulun aikana Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä töihin, ja samalla heidän palkanmaksunsa lopetetaan.

Sulku koskee kaikkiaan 32:ta sahaa sekä vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitoksissa.

Metsäteollisuuden mukaan työsulun piiriin kuuluvat tuotantolaitokset tuottavat noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoo, että tilanne on valitettava, mutta vaihtoehtoja ei ole. Hän korostaa, että työsulun asettamiseen päädyttiin, koska Teollisuusliitto katkaisi sopimusneuvottelut yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä.

– Teollisuusliiton lakko alkoi eilen aamulla meidän sahoilla ja vaneritehtailla. Mikäli sopua ei synny ennen torstaita, työsulut alkavat, sanoo Hollmén.

Metsäteollisuus on laskenut, että taloudelliset menetykset kolmelta lakkopäivältä nousevat 30 miljoonaan euroon.

Eikö Metsäteollisuudella ole pelkoa siitä, että kuuden vuorokauden työsulun taloudelliset menetykset karkaavat käsistä?

– Meille on elintärkeää, että saisimme neuvoteltua kustannuskilpailukykyä parantavan sopimuksen. Kilpailemme sellaisia maita vastaan, joissa on pidempi työaika ja huomattavasti alhaisemmat palkkakustannukset.

Hollménin mukaan Metsäteollisuuden ei ole mahdollista jättää neuvotteluita kesken.

– Ei sen takia, että vastapuoli katkaisee ne etuajassa ja julistaa meille lakot, kuten prosessi on nyt edennyt. Tilanne on valitettava, mutta meidän on tehtävä itse tässä tilanteessa se, mitä voimme, jotta pääsemme neuvottelupöytään ratkaisemaan asian toimialan omista tarpeista lähtien, hän sanoo.

Työoikeuden emeritusprofessori: ”Neuvotteluihin pitäisi houkutella, ei painostaa”

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kertoo, että työsulut ovat harvinaisia. Muutaman viime vuosikymmenen aikana niitä on hänen mukaansa Suomessa ollut noin kymmenen.

– Työsulku on työnantajan työtaistelutoimenpide, jolla työnantaja lopettaa työn tarjoamisen. Se on työntekijöiden työtaistelua eli lakkoa vastaava toimenpide, sanoo Koskinen.

Jotta työsulku on laillinen, se pitää ajoittaa sopimuksettomaan kauteen.

– Muuten se kohdistuisi johonkin työehtosopimuksen määräykseen. Samalla työnantaja välttyy palkanmaksuvelvollisuudelta. Työsulusta ilmoitetaan työriitojen sovittelijalle ennakolta samalla tavoin kuin työntekijöiden työtaisteluistakin.

Työnantajajärjestöt korostavat usein, että lakkoon osallistuminen on vapaaehtoista. Työsulkuun ryhtyminen on sen sijaan säädelty työnantajaliiton säännöissä ja siksi päätöksenteon menettelytavat ja mahdolliset määräanemmistövaatimukset on aina tarkistettava kyseisistä säännöistä.

Koskisen mukaan on vaikea arvioida, miksi Metsäteollisuus lähtee nyt näinkin poikkeukselliseen toimenpiteeseen.

– Työsulkuhan alkaa nyt heti lakon päättyessä. Metsäteollisuus on itse ilmaissut, että työsululla yritetään painostaa neuvotteluihin. Kuulostaa vähän sellaiselta asenteelta, että lakoilla tai työsuluilla myös voitaisiin painostetaan neuvottelemaan. Se on vanhentunut tapa ajatella asioita, Koskinen sanoo, ja jatkaa:

– Neuvotteluidenhan pitäisi olla luontainen toimintatapa, johon lakoilla tai työsululla ei tarvitsisi painostaa. Päin vastoin, neuvotteluihin pitäisi houkutella omilla ehdotuksilla ja tarjouksilla. On kummallista ajatella, että pakottamalla houkutellaan ja saadaan neuvottelut aikaan.