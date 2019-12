Joulutoreissa valtavia kokoeroja: Tampereella joulutorilla vilskettä 50 mökkiä – Oulun 10 mökin Tiernatoria vasta rakennetaan

Joulutorit ovat parhaimmillaan kävijöille elämys ja kauppiaille vuoden paras myyntisesonki. Pahimmillaan joulutorilla on autiota, huono sää ja kauppa käy huonosti.

Noin 204 000 asukkaan Oulussa on tuskailtu vuosikausia joulutorin takia. Joskus tori on väärässä paikassa kauppatorilla. Toisinaan sinne on hankittu myyntipaikoiksi lasisia kopperoita, joista on joulutunnelma kaukana.

Tänä vuonna Tiernatoriksi nimetty tapahtumapaikka avataan Rotuaarin aukiolle vasta 13. joulukuuta. Pienelle, mutta suojaiselle aukiolle tuodaan 10 myyntimökkiä. Torin teemana on hyväntekeväisyys ja kestävyys, tuotteet ovat pohjoissuomalaisia.

Tiernatorin järjestävät Oulun liikekeskus, BusinessOulu ja Pohjois-Suomen Messut.

Oulun Tiernatori avataan perjantaina 13. joulukuuta. Paikalla on 10 myyntimökkiä.

237 000 asukkaan Tampereella joulutori on avattu Keskustorille aivan kaupungin sydämeen 30. marraskuuta. Paikalla on noin 50 myyntimökkiä ja noin 80 käsityöläistä.

Keskustorin joulun järjestävät Tampereen kaupunki ja Event Company Oy.

Noin 630 000 asukkaan Helsingin vanhin ulkoilmassa järjestettävä joulutori on Senaatintorin Tuomaan Markkinat. Tänä vuonna mukana on 72 kotimaista käsityöläistä ja pientuottajaa sekä 12 ravintolaa.

Tuomaan Markkinat on avattu itsenäisyyspäivänä. Ne järjestää Helsingin tapahtumasäätiö. Paikalla käy vuosittain noin 300 000 ihmistä.

Vuodesta 2008 lähtien Tampereen joulutoria tuottanut Rami Lehtinen Event Company Oy:stä arvioi, että joulutori elää ja voi hyvin, jos siellä on tunnelmaa ja laadukkaita tuotteita.

– Hyvää tunnelmaa tuetaan tuottamalla joka vuosi uusia somisteita ja vau-elementtejä, joita ihmiset käyvät katsomassa. Joulutorilta pitää löytyä ainutlaatuisia lahjoja, joita ei saa marketeista ja joiden tekijä on paikalla kertomassa niiden tarinaa, hän painottaa.

Keskustorille etsitään joka vuosi uusia jouluisia elementtejä.

Keskustorilla kävi viime vuonna joulun aikaan noin 180 000 vierasta. Lehtisen mielestä kävijämäärää on mahdollista kasvattaa. Hän ottaa esimerkiksi Keski-Euroopan joulutorit, jotka avataan aluksi kaupungin sydämeen, mistä ne laajenevat vähitellen muualle keskustaan.

– Koko ajan tuottajan vinkkelistä katselen ja kerään kokemuksia muualta. Tuntosarvet ovat herkkinä aina. Ihmisillä on mielipiteitä ja toiveita, heitä pitää kuunnella. Toimintaa kehitetään yhdessä kauppiaiden ja asiakkaiden kanssa.

Lehtisen mielestä hyvä joulutori onnistuu vain kaupungin tukemana. Hänen mukaansa torin kerrannaisvaikutukset ovat taloudelle kiistattomat.

Tampereen keskustan ratikkatyömaa ei ole haitannut joulutorin toimintaa.

Tamperelainen Sanna Pesonen myy yrityksensä SannArtin koruja ja sistushimmeleitä kahdella joulutorilla Pirkanmaalla. Lempäälän Ideaparkin käsityöläisten joulutori ja Keskustorin joulutori ovat molemmat tärkeitä myyntipaikkoja pienelle yritykselle.

– Suurin osa tuotosta kertyy joulun alla, ehdottomasti. Myyntipaikkoina molemmat ovat hyviä. Riippuu säästä miten asiakkaat jakaantuvat sisä- ja ulkotiloihin.

Pesosen mielestä kaupungin keskustaan avattava joulutori on käsityöläisille tärkeä myös perinteen jatkamisen kannalta.

– Siellä voi tuoda esiin käsityöläisyyttä. Pienen yrittäjän toiveenahan on, että ihmiset ostaisivat kotimaista ja käsin tehtyä, samalla sen arvostus säilyisi ja siirtyisi nuoremmille polville, Pesonen toteaa.

Oulun Tiernatorin kokoaminen aloitettiin tänä vuonna entistä aiemmin jo kesällä. Yhteistyökumppanina järjestelyissä on Pohjois-Suomen Messut. Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg arvelee, että Rotuaarin aukio sopii joulutoriksi hyvin.

– Se riittää nyt meille, mutta olisi hyvä miettiä mitä ensi vuonna tehdään. Toimintaa pitää kasvattaa vuosi vuodelta, samalla kasvaisivat kerrannaisvaikutukset. Liikekeskus ei voi yksin tuottaa tällaista tapahtumaa. Joulutorin rakentaminen vaatii ammattitaitoista osaamista, Hagelberg sanoo.