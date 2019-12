Suomalaisfirmoille olisi tilaa Thaimaan yritysmaailmassa – ”Huomattavasti Kiinaa helpompi toimintaympäristö”

Thaimaa on paljon muutakin kuin matkailumaa. Se on Kaakkois-Aasian toiseksi kehittynein maa Singaporen jälkeen ja alueen toiseksi suurin talous Indonesian jälkeen.

– Thaimaa käy läpi voimakasta talouden ja yhteiskunnan uudistusprosessia, jossa huomioidaan myös ilmastohaasteet ja kestävän kehityksen tavoitteet sekä panostetaan koulutuksen kehittämiseen. Suomella on juuri näiden alojen osaamista erityisesti energia-, kiertotalous- ja koulutusaloilla, joiden osaamista täällä todella arvostetaan, sanoo Suomen Thaimaan-suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven.

Syksystä 2016 Thaimaassa työskennelleen Suikkari-Klevenin virkakaudella Thaimaa on siirtynyt sotilashallinnosta parlamentarismiin.

"Luottamus on kaiken avain"

Yksi Thaimaan suomalaisyritysten konkareista on maassa yli 50 vuotta toiminut konsulttifirma Pöyry, joka tosin tänä vuonna myytiin ruotsalaiselle insinööri- ja suunnitteluyhtiö ÅF:lle.

– Thaimaa on erityisesti teollisuuden alan toimijoille hyvä keskuspaikka: kehittynyt maa, jonne on helppo houkutella länsimaalaisia työntekijöitä, kertoo Thaimaassa 20 vuotta työskennellyt Pöyryn Thaimaan toimitusjohtaja Petteri Härkki.

– Tänne tulevien uusien yritysten on tärkeää tiedostaa, että Aasian markkinoilla on ensiarvoisen tärkeää panostaa luottamuksellisen asiakassuhteen kehittämiseen, mikä vie aikaa, mutta luottamus on kaiken avain, Härkki sanoo.