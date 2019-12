Fazer-johtaja paljastaa: Tässä kulkee Euroopan turkinpippuriraja

Fazerin tutut suklaat ja makeiset ovat levinneet jo Aasiaankin, mutta makeisbisneksessä taistelu markkinaosuuksista on kovaa. Uusia makuja pitää tuottaa kaupan hyllyyn monta kertaa vuodessa, sillä niistä tulee kasvua.

Fazerin lupaus uutuuksista on neljä kertaa vuodessa.

– Kilpailu on erittäin kovaa erityisesti suklaalevysarjassa, Fazer Makeisten kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad kertoo.

Konserni viestii nykyään vahvasti hyvinvointi- ja kasvituotteista, kuten kaurapohjaisista innovaatioista, mutta makeisbisnes on yhä tunnetuin liiketoimintayksikkö. Sen osuus on noin viidennes koko liikevaihdosta.

Fazerin vakiintuneilla markkinoilla pohjoisessa Euroopassa bisnes on enemmänkin taistelua markkinaosuuksista. Uusissa markkinoissa kasvutavoitteita on Fazerilla ”aggressiivisestikin”.

Iso uusi kasvupanostus on Tanskaan, jossa Fazerilla ei ole samanlaista jalansijaa kuin muissa Pohjoismaissa. Toinen on Yhdysvalloissa. Molempiin Fazer on perustanut hiljattain omat myyntiorganisaatiotkin, tammikuussa Tanskaan ja Yhdysvaltoihin kesäkuussa.