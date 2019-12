Maanantaina alkava jättilakko hiljentää tehtaita – Ponssen toimitusjohtaja: Tappiota tulee miljoonatolkulla

Vientialojen laaja kolmipäiväinen lakko alkaa maanantaina. Asian vahvisti perjantaina valtakunnansovittelija, jonka mukaan kaikki työnseisaukset toteutuvat. Jopa 100 000 suomalaista on lakossa.

Metsäkonevalmistaja Ponssen logistiikkakeskus ja huoltopalvelut Iisalmessa ja tehdas Vieremällä kuuluvat lakon piiriin. Toimitusjohtaja Juho Nummela harmittelee sitä, että tähän pisteeseen on jouduttu. Hän vakuuttaa, että töitä paiskitaan kuitenkin täysillä niin pitkään kuin pystytään.

– Meillä on töitä ja tilauksia, ja asiakkaat odottavat koneitaan. Lakosta koituu meille suuret menetykset.

Peikon toimitusjohtaja Topi Paanasen mukaan yritys on varautunut lakkoon lokakuusta lähtien.

Vieremän tehdas sulkee ovensa lakon ajaksi. Sinällään sen alas- ja ylösajo ei Nummelasta ole iso operaatio. Kyseessä on kokoonpaneva yksikkö, jossa on myös osavalmistusta.

Kun lakko loppuu, työt käynnistyvät Nummelan mukaan siitä pisteestä, mihin ne ovat jääneetkin. Vieremän yksikkö on varsin iso, sillä se työllistää jopa 650 henkeä.

Hänen mukaansa lakko on yllätyskin ja ihme on, miten neuvottelutulokseen ei päästy. Yrityksessä on luottoa suomalaiseen tapaan sovitella työriitoja.