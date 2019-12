Sähköliiton lakkoilijat saavat 200 euroa päivässä – ensi viikolla lakkoon menevät saavat 70 euroa

Minna Helle: ”Ihmiset haluavat olla töissä”

– Se on viesti työnantajapuolelle, että olemme tosissamme. Lakkoavustuksen suuruus on korkea, mutta tämä on viesti työnantajapuolelle ja jäsenistöllemme, että jokainen kynnelle kykenevä on mukana, Väntti sanoi.