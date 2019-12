Kommentti: Suomen hallituksessa rytisee, mutta finanssimarkkinoille koko juttu on vain hupia – siihen on kolme syytä

Suomessa riehuu harvinaisen dramaattinen hallituskriisi, joka on kansallisen politiikan toimijoille haudanvakavaa poliittista trilleriä.

Mutta finanssimarkkinoille tämä hallituskriisi on ennemmin poliittista saippuaoopperaa ja harmitonta ajanvietettä kuin miltään osin merkityksellistä draamaa.

Vain hiukkasen kärjistäen Suomen hallituskriisi on Suomen ja varsinkin euroalueen finanssimarkkinoille jokseenkin yhdentekevä tapahtumasarja, jolla ei ole ollut pienintäkään vaikutusta keskeisiin markkinamittareihin.

Valtion korot tukevasti miinuksella

Ja kolmen viime kuukauden kuluessa Suomen valtion kymmenvuotisen markkinakoron ero Saksan vastaavaan on kaventunut eikä suinkaan kasvanut.

Korkojen vaihtelu on toki ollut pientä, mutta suoraviivaisesti korkoliikkeitä tulkiten Suomi-riski on markkinoiden mielestä nyt hitusen pienempi kuin alkusyksystä.

Hallituskriisillä tai Suomen hallituksilla ylipäätään ei ole senkään vertaa vaikutusta euron arvoon valuuttamarkkinoilla kuin niillä on väliä Suomen valtion omien velkakirjojen korkonoteerauksiin.

Kolme kuukautta sitten yhdellä eurolla sai 1,10 Yhdysvaltain dollaria, ja nyt yhden taalan kahteen desimaaliin pyöristetty hinta on 1,11 euroa. Tällä välin kurssi on vaihdellut 1,09:n ja 1,12 euron välillä, joten vaihtelu on ollut poikkeuksellisen levollista.