Nordea alkoi periä talletuksista maksua Tanskassa – onko sama edessä Suomessa? Pankit vastaavat

– Jos asuntolaina on sidottu euriboriin, joka on negatiivinen ja pankin marginaali on 0,5 prosenttia, asuntovelallinen joutuu silti maksamaan sen marginaalin kokonaan. Tietyllä tavalla voitaisiin tulkita jopa kyseenalaiseksi, että jos otat lainaa, negatiivinen korko ei ole mahdollinen, mutta talletuksissa se olisi, Saari kertoo Taloussanomille.