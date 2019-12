Taloussanomat

Seuraava lakkopommi tikittää – vetävätkö sähkömiehet töpselistä juuri ennen itsenäisyyspäivää?

Kiistat syksyn työehtosopimusneuvotteluissa jatkuvat, ja useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet työnseisauksista. Lisäksi työnantajajärjestö Metsäliitto on ilmoittanut kolmepäiväisestä työnseisauksesta.Sähköalojen ammattiliitto ry aikoo aloittaa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä neliviikkoisen työnseisauksen 5. joulukuuta eli ensi torstaina. Muun muassa Konecranes-, Valmet- ja Outokumpu-yhtiöitä koskevan lakon piti alkaa jo kaksi viikkoa aiemmin, mutta työ- ja elinkeinoministeriö poikkeuksellisesti siirsi sitä. Sähköliiton mukaan lakon syynä on työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden kieltäytyminen neuvottelemasta Sähköliiton jäsenten edustuksesta työpaikoilla.Teollisuusliitto taas ilmoittaa aloittavansa kolmepäiväisen työnseisauksen maanantaina 9. joulukuuta. Teollisuusliiton tavoitteena neuvotteluissa on ollut muun muassa kiky-tuntien poistaminen kaikilta edustamiltaan aloilta. Lakon piirissä oleviin toimialoihin kuuluvat muun muassa teknisen huolto ja kunnossapito, mekaaninen metsäteollisuus, teknologiateollisuus ja öljy- maakaasu- ja petrokemianteollisuus.Vastatoimena Metsäteollisuus on ilmoittanut aloittavansa viikon kestävän työsulun torstaina 12. joulukuuta, eli suoraan Teollisuusliiton lakon päättymisen jälkeen.Samaan aikaan Teollisuusliiton kanssa lakkoilee myös ylempien toimihenkiöiden YTN ry. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset teknologiateollisuudessa ja suunnittelualalla päättyivät lokakuun lopussa, ja sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken.Myös ammattiliitto Pro on ilmoittanut lakosta 9–11. joulukuuta. Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvottelevan Pron mukaan seisaus koskee työvuoroja teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla, kemianteollisuudessa ja kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa.Liitot ovat julistaneet myös ylityökiellot jäsenilleen. Lakkojen ja työsulun piirissä eivät ole ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.