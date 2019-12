Taloussanomat

Suomen ehdotus EU:n budjetista julki – selvä pesäero tiukimman budjettikurin maihin

Suomi on jättänyt muille EU-maille odotetun ehdotuksensa tulevan seitsemän vuoden budjetiksi. Ehdotuksella Suomi tekee pesäeroa kaikkein tiukimman budjettikurin maihin.Suomi ehdottaa budjetin suuruudeksi 1,07 prosenttia jäsenmaiden bruttokansantulosta. Budjetti olisi suuruudeltaan 1 087 miljardia euroa. Budjettikehys koskee vuosia 2021–2027.Lokakuussa julkaistussa luonnoksessaan Suomi ehdotti budjetin suuruudeksi 1,03–1,08 prosenttia. Kyse oli jäsenmaille heitetystä koepallosta, joka on saanut jäsenmailta kritiikkiä kautta linjan. Nyt annettu lopullinen ehdotus asettuu lähemmäs komission esittämää 1,1 prosenttia ja on samalla kauempana tiukan budjettikurin maiden kuten Ruotsin, Itävallan ja Hollannin toiveista.Suomi esittää uusiin menokohteisiin ja muun muassa tutkimusrahoitukseen isompaa osuutta kuin maatalouteen ja aluerahoitukseen. Maatalouden osuus kokonaispotista olisi 30,7 prosenttia, aluerahojen 29,7 ja muiden menokohteiden 32,8 prosenttia.EU:n rahankäyttö on muuttumassa lähivuosina, koska nettomaksaja Britannia jättää merkittävän aukon EU:n rahoituksessa. Samaan aikaan EU:lle on esitetty paljon uusia tehtäviä ja menoja, jotka liittyvät esimerkiksi puolustukseen, uraauurtavaan tutkimukseen ja maahanmuuttoon.