Elämä thaivaimon kanssa kävi kalliiksi: lähetti rahat omaisilleen ja otti eron – mies jäi yksin velkojensa kanssa

Taloussanomat

Elämä thaivaimon kanssa kävi kalliiksi: lähetti rahat omaisilleen ja otti eron – mies jäi yksin velkojensa kan

Miehen talous

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Velkataakka

Käräjäoikeus piti

Avioeron

pysyi jonkinlaisessa kunnossa seurusteluvaiheessa, kun hän matkusti vuosittain Thaimaahan lemmittyään tapaamaan. Matkoihin kului kaikkiaan kymppitonni.Kun vaimo avioitui miehen kanssa ja muutti Suomeen, petti talouden pohja lopullisesti. Vaimo lähetti vanhemmilleen säännöllisesti rahaa, vaikkei edes ollut töissä. Rahat olivat miehen ansaitsemia tai lainaamia, ja vaimon sosiaalitukia. Yhteisen elämän alkuvaiheessa vaimolla ei ollut lainkaan ansiotuloja.Aviomies ei puuttunut rahalähetyksiin, koska lasten kuuluu thaimaalaisen kulttuurin mukaan auttaa vanhempiaan taloudellisesti ja vaimon isä oli lisäksi vakavasti sairas.Menot vain lisääntyivät, kun vaimo kouluttautui ammattiin ja pariskunta sai lapsen. Miehen oli turvauduttava yhä useammin lainoihin ja pikavippeihin, jotta sai elätettyä perheensä.Kun vaimolle järjestyi opintojen jälkeen työpaikka, elätteli mies rahahuoltensa loppumista. Toive jäi lyhyeksi – tilipussin sijasta vaimo toikin avioeroilmoituksen.Puolisoille jäi yhteishuoltajuus, johon isä suhtautuu vakavasti. Lapsi asuu joka toinen viikko isänsä luona. Silloin isä tekee lyhennettyä työpäivää, mikä merkitsee pienempiä tuloja. Isä ei yksin asuessaan saa asumistukea.Velkojen määrä nousi lyhyessä ajassa 30 000 euroon, ja ulosotto vei miehen ansioista joka kuukausi. Vanhojen luottojen hoitamiseen hän joutui nostamaan uusia luottoja.Miehellä on vielä muutama vuosi työelämää edessä. Ikää on nyt 61 vuotta.pakotti miehen hakemaan velkajärjestelyä. Kaikki kuusi velkojaa vastustivat järjestelyn myöntämistä.Vippejä ja lainaa myöntäneet eivät pitäneet velkaantumista tarpeellisena, koska miehellä oli säännölliset kuukausitulot ja maksuvaraakin 251 euroa kuukaudessa. Velkojien mielestä mies eli yli varojensa ja oli velkaantunut vastuuttomasti.Mies ei niellyt luotottajiensa näkemystä. Hän uskoi lainoja nostaessaan selviytyvänsä rahahuolista, koska vaimo oli valmistunut ammattiin ja oli työelämässä, mutta sitten tuli avioero ja korttitalo kaatui.Mies muistutti, että pankeillakin oli riski, kun luotottivat häntä myöntäessään vakuudettomia lainoja ja pankkien olisi pitänyt selvittää hänen maksukykynsä.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tyrmäsi velkajärjestelyhakemuksen kesäkuussa.Oikeuden näkemys oli, ettei hakija pistänyt rahojaan ylelliseen kulutukseen, hän oli koko ajan työssä ja maksoi velkojaan. Kuitenkin talouden perustaminen luottoihin oli merkki miehen vastuuttomasta ja piittaamattomasta asioiden hoidosta.Oikeus paheksui myös rahalähetyksiä Thaimaahan, koska samaan aikaan miehen piti ottaa luottoja perheensä elättämiseen. Oikeuden mielestä miehen olisi pitänyt puuttua rahalähetyksiin.Luotonantajia käräjäoikeus ei kritisoinut vastuuttomuudesta lainoittaessaan hakijaa.esteenä velkajärjestelylle kulutusluottojen suurta määrää eikä se löytänyt painavia syitä, jotka olisivat puhuneet järjestelyn puolesta.Käräjäoikeus kuitenkin myönsi, että avioero oli miehen kannalta arvaamaton seikka, jota hän ei voinut luottoja ottaessaan huomioida. Oikeus hylkäsi hakemuksen kesäkuussa.Tyrmäävä ratkaisu ei kuitenkaan miestä lannistanut ja hän vei asiansa edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen.Hovioikeuden torstaina antama ratkaisu oli miehen kannalta helpotus. Se kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja velkajärjestelyn oikeusvaikutukset astuivat saman tien voimaan.Hakija vetosi painaviin syihin, joilla järjestely tulisi aloittaa. Hän nosti esille vaimonsa sairastelut ja lapsen syntymisen, joista aiheutui kustannuksia eikä kyse ollut hakijan mukaan ylellisyyskuluista.Velkojen kokonaismäärä oli noussut jo yli 37 000 euron. Myös vuokria oli jäänyt rästiin.jälkeen mies ei ollut ottanut uutta velkaa ja maksoi koko ajan vanhoja pois. Mies ei vältellyt velkojensa maksua, hovioikeus totesi.Velkojat vaativat hakijan valituksen hylkäämistä ja pitivät käräjäoikeuden kantaa oikeana.Hovioikeus totesi hakijan ottaneen vastuun veloistaan, kun hän maksoi kuukausittaisen 251 euron maksuvaraan nähden kahden vuoden aikana joka kuukausi 500 euroa velkojaan ja samaan aikaan ansiot pienentyivät yhteishuoltajuuden vuoksi.Miehen toimet olivat niin merkittäviä, että ne puolsivat velkajärjestelyn aloittamista esteestä huolimatta, hovioikeus totesi. Esteeksi todettiin piittaamattomuus ja vastuuttomuus sekä velkaantumisesta kulunut lyhyt aika. Velat olivat pääosin vuosilta 2015 ja 2016.Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että velkajärjestelyn puolesta puhuvat seikat ovat painavampia kuin sitä vastaan puhuvat seikat.Velkajärjestelyllä on hakijalle hänen elämäntilanteessaan suuri merkitys, mutta institutionaalisille velkojille ei ole niin suurta merkitystä, totesi hovioikeus hyväksyessään velkajärjestelyn aloittamisen.Käräjäoikeus joutuu vielä käsittelemään ratkaisua.