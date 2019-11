Taloussanomat

EK:n pääekonomisti arvioi: tällaisia ovat Postin lakon vaikutukset

Lakon vaikutukset näkyivät koko toimitusketjussa, joten siitä koituneita kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy