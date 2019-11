Näin paljon ammattiliitot maksavat työntekijöille lakkoavustusta – enimmillään 200 euroa, pienimmillään 16 euroa

Taloussanomat

Näin paljon ammattiliitot maksavat työntekijöille lakkoavustusta – enimmillään 200 euroa, pienimmillään 16 eur

Postilakko tarkoittaa merkittävää ansionmenetystä työntekijöille, jos lakko yhä jatkuu

Valtaosalla liitoista lakkoavustus on noin 70 euroa – lakot eivät kestäisi kuin muutamia päiviä tai enintään viikon

AKT maksaa ainoastaan lakkoavustusta ainoastaan verovapaat 16 euroa