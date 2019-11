Taloussanomat

Öljy-yhtiö Shell haastaa ympäristöjärjestö Greenpeacen oikeuteen

Öljy-yhtiö Shell haastaa ympäristöjärjestö Greenpeacen oikeuteen 25.11. 14:53

Öljy-yhtiö Shell haastaa Greenpeacen oikeuteen, ympäristöjärjestö kertoi tiedotteessa maanantaina. Tiedotteen mukaan Shell haluaa estää mielenosoitukset öljynporauslautoillaan Pohjanmerellä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Greenpeace on osoittanut mieltään yhtiötä vastaan, sillä yhtiö aikoo tiedotteen mukaan jättää 11 000 tonnia öljyä mereen vastoin kansainvälisiä sopimuksia.



Kanne on vastaus järjestön lokakuiseen mielenilmaukseen. Tuolloin viisi aktivistia kiipesi yhtiön kahdelle öljynporauslautalle Pohjanmerellä osoittamaan mieltään. Kyseessä oli Greenpeacen mukaan rauhanomainen mielenosoitus.



Tiedotteen mukaan öljynporausrakennelmien ja -lauttojen jättäminen Pohjanmereen kiellettiin vuonna 1998 solmitussa Koillis-Atlantin mertensuojelusopimuksessa, eli OSPAR-yleissopimuksessa. Shell on hakenut Britannian hallitukselta poikkeuslupaa öljyn jättämiseksi mereen.