Kannattaako lakon vuoksi lähettää joulukortteja lainkaan? Näin Posti vastaa

Postin työntekijäliitto PAU ilmoitti sunnuntaina postilakon jatkuvan 22. joulukuuta kello 24 asti.Silloin on joulu jo ovella, ja tonttuja hiippailee nurkissa.Mutta ei ehkä postinkantajia, ainakaan ruuhkaksi asti.Jos elettäisiin tavanomaista vuotta, postia raahattaisiin noina aikoina selät väärinä ja säkkikaupalla ja postilaatikot ympäri Suomenniemeä tursuaisivat jouluisia tervehdyksiä, omatekoisia ja kaupasta ostettuja.Entä nyt, kun maassa ei ole rauha, vaan lakko, ja hyvä tahto on hakusessa.– Valtaosan pakettien kanssa ei tällä haavaa ole ongelmaa. Ne kulkevat tälläkin hetkellä normaalin palvelulupauksen mukaan. Uskomme näin jatkuvankin.– Niiden kanssa on luonnollisesti vaikeampaa, mikäli työtaistelu kestää sinne 22. joulukuuta asti.– Tällä hetkellä suunnittelemme ja mietimme keinoja, että saisimme kaikki joulukortit toimitettua perille ennen joulua, siitä huolimatta, että työtaistelu olisi päällä.– Helppo työ se ei tule olemaan.– Sadan prosentin kattavuutta en uskalla luvata. Yritämme, että saisimme valtaosan perille.– Meillähän on työtaistelusta huolimatta koko ajan henkilöstöä töissä. Meillä on alueita, joissa jaetaan paperista postia, vaikka ei viitenä päivänä viikossa, mutta käydään kuitenkin lenkillä jakamassa.– Eli meidän täytyy miettiä, onko jonkinlaisia resurssien kohdentamisen mahdollisuuksia, että esimerkiksi joulukortit pystyttäisin hoitamaan ennen joulua.– Tutkimme, mikä on järkevintä. Ja ihmisten halukkuudesta riippuen. Nytkin käytämme henkilöstä niin, että he voivat käydä toisessa toimipaikassa tekemässä töitä.– Vaikea vielä ottaa kantaa, mikä kunta tai postinumero olisi erityisen haasteellinen suhteessa toiseen. Se vaihtelee päivittäin.– Vielä ei voi tehdä tuollaisia johtopäätöksiä. Odotetaan siihen hetkeen, kun kortteja alkaa tulla, ja katsotaan, miten pystymme rakentamaan verkoston.– Posti on tietysti samanarvoista, tasa-arvoista, mutta jouluposti on mahdollista käsitellä eri tavalla, koska meillä on joulukorttiprosessi, joka toimii toimii vähän eri tavalla kuin tavallinen posti, mikä saattaa avata mahdollisuuksia.– Ne tulevat punaisissa kuorissa, jolloin pystymme ohittamaan prosessin erilaisia vaiheita, jolloin jouluposti etenee pikkuisen nopeammin heti alkupäässä. Saamme sen massan helpommin erilleen muuta postista.– Olennaista on punaisten kuorten käyttö.– Nyt on niin kirkas vihreä kuin olla ja voi, kun lähetetään punaisessa kuoressa. Eli joulupostia kannattaa ja pitääkin lähettää totuttuun tapaan ja mielellään enemmänkin!– Oman harkinnan mukaan.– Sitä ei voi kiistää. Etenkin jos lakko kestää 22. joulukuuta asti, silloin jakelutaso ei tule olemaan normaali. Kyllä siinä ongelmia tulee, ei sitä voi kiistää. Mutta kaikkemme teemme.– Ja meillähän on joka joulu ollut jouluapulaisia noin 3 000 henkeä.teetti ennen viime joulua IRO Researchillä tutkimuksen, jonka tulosten perusteella 66 % suomalaisista aikoi postittaa joulukortteja tai joulukirjeitä. Pieni vähemmistö 17 prosenttia ei aikonut lähettää joulutervehdyksiä lainkaan.Tärkeimpiä syitä joulukorttien lähettämiseen olivat halu ilahduttaa vastaanottajaa (94 %), jouluperinteiden ylläpito (85 %) ja vastavuoroisuus (81 %).Suomalaisista valtaosa (87 %) sai edellisenä jouluna joulukortteja.Vastaajia pyydettiin valitsemaan eniten arvostamansa joulutervehdys. 40 % suosi lähettäjän itse askartelemia joulukortteja. Seuraavaksi arvostetuimpia olivat postitse saapuvat ostetut kortit, omasta valokuvasta teetetyt kortit ja joulukirjeet.Sähköposti- ja tekstiviestit sekä henkilökohtaiset ja julkiset someviestit saivat yhteensäkin vain 6 % äänistä.