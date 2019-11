Taloussanomat

IS:n tiedot: Ratkaisu Postin kiistaan saattaa löytyä vielä tänään

Postin lakkotilanteen ratkaisussa paine on noussut niin suureksi, että ratkaisua lakon lopettamiseksi odotetaan IS:n tietojen mukaan ehkä vielä tänään.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tukilakkojen

PAU ja työantajia edustava Palta pääsivät käytännöllisesti jo sunnuntaina sopuun TES-neuvotteluissaan.Sopu kariutui illalla siihen, että Medialiitto ei hyväksynyt sille tarjottua roolia pakettilajittelijoiden sopimuksen muuttamisessa.Ratkaisua pattitilanteeseen on etsitty kuumeisesti tänään maanantaina.IS:n neuvottelulähteistä saamien tietojen mukaan ratkaisu lakkotilanteen purkamiseksi saattaa syntyä vielä tänään, ehkä huomenna.paine on vahvistanut ratkaisun etsimistä, varsinkin kun Auto- ja kuljetusalan AKT ilmoitti tänään laajentavansa tukilakkoja satamiin ensi torstaina.Tiettävästi pakettilajittelijoita koskeva liikkeenluovutus ollaan vetämässä takaisin tavalla, joka tyydyttää myös PAU:ta. Eli pakettilajittelijoiden siirtoa Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen TES-sopimukseen ollaan mahdollisesti purkamassa jollakin tavalla.Postin työehtoriitaa ei saatu eilen sovittua, kun Medialiitto hylkäsi neljän selvityshenkilön ehdotuksen pakettilajittelijoita koskevan kiistan ratkaisemiseksi. Medialiiton mukaan pakettilajittelijoiden siirto toiseen työehtosopimukseen on ollut Postin oma päätös, eikä asia Medialiiton mukaan kuulu sen ratkaistavaksi.Eilen PAU ilmoitti jatkavansa lakkoaan tarvittaessa 22. joulukuuta saakka.Yllä olevalla videolla kuvaa postilaisten mielenilmauksesta 12.11.