Postilakon yllättävät seuraukset: Vauva ei saa nimeä, pienyrittäjän joulumyynti loppui kuin seinään, pankkikortit jumissa postissa

Postilakon yllättävät seuraukset: Vauva ei saa nimeä, pienyrittäjän joulumyynti loppui kuin seinään, pankkikor

on aiheuttanut kansalaisille yllättäviä vastoinkäymisiä. IS:n lukijat kertovat yhteydenotoissaan ongelmista pankkikorttien, sairaaloiden ja yritystoiminnan kanssa.Pienen vauvan äiti kertoo, ettei ole lakon vuoksi pystynyt antamaan nimeä vauvalleen.Lapsi ei voi saada isänsä sukunimeä, jos vanhemmat eivät ole naimisissa eikä isyyttä ole vahvistettu.Lakon vuoksi paperi, jossa lukijan lapsen isyys vahvistetaan, ei pääse perille maistraattiin. Ja koska lapsella ei ole nimeä, hänelle ei voi myöskään avata pankkitiliä.Kutsut nimiäisjuhliin ovat nekin postissa, mutta tiedon juhlista saa toki perille puhelimitsekin.– Hassua juhlia lapsen nimeä jos lapsella ei ole oikeasti vielä nimeä, lukija sanoo.on myös erilaisen korttien ja virallisten papereiden kanssa.Syrjässä kyläkeskuksesta asuva lukija kertoo odottavansa postista Kelan taksikorttia. Ilman sitä kauppareissut kylälle maksavat 30 euroa kerta.– Tilasin myös tärkeitä papereita sairaalasta. Niitä ei saa lähettää sähköpostina, korkeintaan faxilla. Kas kun faksia ei löydy, hän kertoo.Tärkeitä papereita on hukassa muiltakin. Toinen lukija odottaa kotiin vaimonsa oleskelulupaa.lukija kertoo saaneensa ennen lakon alkamista uudet pankki- ja luottokortit itselleen ja yritykselleen, mutta tunnuslukuja ei näy eikä kuulu.Lakko hankaloittaa myös hänen yritystoimintaansa. Hänen pitäisi matkustaa ulkomaille asiakkaitaan tapaamaan, mutta ilman korttia hän ei voi esimerkiksi varata hotellihuonetta.Matkalle pitäisi ottaa mukaan iso tukku rahaa. Käteisellä maksaminen on lisäksi epävarmempaa. Jos jokin menee vikaan, rahoja ei ole helppo saada takaisin.Useampi lukija on kertonut ongelmista pankkikorttien kanssa.– Uusi kortti odottaa jossain postin uumenissa, yksi lukija tuskailee.yrittäjälle lakko on jo käynyt kalliiksi.Pienyrittäjä lähettää myymänsä tuotteet Postin kautta ulkomailta Suomeen.– Lakon alettua kaikki tilaukset loppuivat kuin seinään ja joulumyynnit menivät siinä. Monen tuhannen euron tappiot pienyrittäjälle ovat aika tuhoisia.tukilakot aiheuttivat murhetta jo viikonloppuna. Muun muassa Finnair on perunut lentojaan niiden vuoksi.Eräs lukija kuvasi tunnelmiaan kauan odotetun lomamatkan lähtöpäivän lähestyessä. Lukija oli perheineen odottanut pitkään yhteistä lomamatkaa perheensä kanssa. Matkaan piti lähteä puolison, lasten, lastenlasten ja näiden puolisoiden kanssa. Kaksi viikkoa Meksikossa olisi ihana joululahja heille kaikille.– Nyt vaan on täysin epävarmaa nyt lakon takia. Matkalaukku tyhjänä ja lomafiilis kaukana rämeessä kuralammikossa! lukija viestitti viikonloppuna.– En yleensä kannata lakkoja mutta tätä lakkoa ymmärrän hyvin. Mutta tosiasia on se, että jos tämä jatkuu ensi vuoden puolelle, se tulee yhteiskunnalle kalliiksi.