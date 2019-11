Taloussanomat

Rinne käynnistää kiistellystä eläkealoitteestaan kolmikantavalmistelun

Näin Rinne sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla Kesärannassa sunnuntaina.Pääministeri otti naisten eläkkeet esille eduskunnan kyselytunnilla pari viikkoa sitten. Rinne kantaa huolta niiden pienuudesta. Pieniä työeläkkeitä voitaisiin hänen mukaansa korottaa ottamalla eläkerahastoista vuosittain 200–300 miljoonaa euroa.Epäkohta korjattiin, ja vuoden 2005 jälkeen myös perhevapaa kerryttää eläkettä, kun sosiaalietuudet tulivat mukaan eläkejärjestelmään aiempaa kattavammin.Perhevapailta kertyvät eläkkeet maksetaan nykyisin valtion veroista. Lakimuutoksen seurauksena vuoden 2005 jälkeen myös perhevapaa kerryttää eläkettä, kun sosiaalietuudet tulivat mukaan eläkejärjestelmään aiempaa kattavammin. Nyt Rinne haluaa korjata myös ennen vuotta 2005 perhevapaita pitäneiden naisten asemaa nostamalla pieniä työeläkkeitä.– Kymmeniä vuosia työuraa, hoitaneet kymmenen vuotta lapsia, kyllä näillä ihmisillä on oikeus kohtuulliseen eläkkeeseen. Sitä tässä haetaan, Rinne sanoi.– On täysin järjetöntä tässä asiassa pistää vastakkain millään tavalla eri sukupolvia ja ikäluokkia.Rinteen mukaan uudistus on kokoluokaltaan sellainen, että se on täysin hoidettavissa eläkejärjestelmän sisällä ilman, että se muodostaa mitään riskiä järjestelmän kestävyydelle.Eläkkeillä on perustuslain suoja. Rinne katsoo, että siitä huolimatta Suomessa on pystytty tekemään isoja eläkeuudistuksia.– Tässä on käynnistymässä kolmikantaiset neuvottelut asian eteenpäin viemiseksi. Siinä yhteydessä tietenkin arvioidaan, että mitkä ovat toteuttamisen edellytykset.Rinne sanoi, että hän ”tulee tekemään kaikkensa” uudistuksen eteen. Se on ”tahtotila”, riippumatta siitä, että jotkut ihmiset ovat eri mieltä, hän painotti.