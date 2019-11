Valtakunnansovittelija paljastaa: Tässä syy, miksi Posti-kiista on niin monimutkainen – heittää ilmoille keinon tulevien vääntöjen estämiseksi

Taloussanomat

Valtakunnansovittelija paljastaa: Tässä syy, miksi Posti-kiista on niin monimutkainen – heittää ilmoille keino





Hän ei voi lähteä sopimaan pakettilajittelijoista, jos hänellä ei ole siihen toimivaltaa.





Selvitysryhmälle tarvetta jo aiemmin

Jälkiviisaana voi ajatella, että pakettilajittelijoista syntynyttä kiistaa olisi kannattanut ratkoa jollain mallilla jo aikapäiviä sitten.