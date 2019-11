Taloussanomat

PAUn Nieminen poistui postilakon selvitysryhmän tapaamisesta: ”Ei varmaan ole mitään ratkaisua olemassa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakettilajittelijoita koskevasta vaatimuksesta ei vetäydytä

PAU ilmoittaa omien lakkojensa jatkosta huomenna