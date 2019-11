Taloussanomat

Listeriavaara! Useita suomalais­ruokia vedetään myynnistä – katso kuvat tuotteista

























Oululainen Reissumies -eväsleipiä vedetään pois listeriavaaran takia, kertoo Fazer Leipomot.Kyseessä on Reissumies Eväsleipä Chilikana 135g -tuote, jonka viimeinen käyttöpäivä on 22.11.–29.11.Tuotetta valmistavan Fazerin alihankkijan raaka-ainetoimittaja on ilmoittanut, että he ovat omavalvonnassa löytäneet käyttämästään raaka-aineesta Listeria monocytogenes -bakteereita.Lidl puolestaan vetää myynnistä Deli Corner -paahtopaistirieskat (viimeinen käyttöpäivä välillä 23.11-27.11.2019) ja Select&Go -kanarullat (viimeinen käyttöpäivä välillä 22.11.-28.11.2019). Myös näiden tuotteiden valmistaja epäilee listeriariskiä.Puoli kahdeksan maissa takaisinvedosta kertoi Evertaste, joka vetää listerian vuoksi pois kolme evästuotetta: Go! Deli Juusto -kinkkukolmioleipä (viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-1.12.), Go! Deli Paahtopaistirieskakolmioleipä (viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-1.12.) ja Go! Deli Kana-mangokolmioleipä (viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-1.12.).Aiemmin tänään S-ryhmä kertoi vetävänsä kaupoista broileri-wrapeja niin ikään listeriavaaran vuoksi.Kyseessä on Makula 305g Club Wrap -tuote, jota on ollut myynnissä Prismassa, S-marketissa, ABC-marketissa, Salessa, Alepassa, Sokoksella ja Food Market Herkussa. Takaisinveto koskee kaikkia päiväyksiä. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote sekajätteen mukana.Raaka-ainetoimittaja on kertonut, että valmistuslinjastolta on mahdollisesti tarttunut Listeria monocytogenes -bakteeria broilerin lihaan, jota on käytetty tuotteessa.Listeriabakteeri voi olla haitallinen erityisesti vanhuksille, vastustuskyvyltään heikentyneille ja raskaana oleville.Jos haluaa hyvityksen, S-ryhmä pyytää palauttamaan virheellisen tuotteen pakkausetiketin ensisijaisesti ostopaikkaan tai omien yhteystietojen ja tilitietojen kanssa S-Kuluttajaneuvontaan. Lidl kertoo, että tuotteen voi palauttaa lähimpään Lidliin, jossa hinta hyvitetään.