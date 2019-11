Taloussanomat

Näin tukilakot laajenevat ensi viikolla – katso, miten ne vaikuttavat sinun arkeesi

Perjantai 22.11.

Lauantai 23.11.–sunnuntai 24.11.

Moni liitto on käynnistänyt Postin lakon takia tukitoimia. Uusia tukitoimia on luvassa ensi viikolla, ja esimerkiksi pääkaupungin bussiliikenne ja lentoasemien turvatarkastukset voivat hankaloitua merkittävästi.Laajenevat tukitoimet hidastavat luultavasti myös yhä enemmän postin kirjeiden ja pakettien kulkua.on aloittanut perjantaina Postin kuljetusten käsittelykiellon, joka päättyy sunnuntaina 8.12. puoliltaöin.Käsittelykielto koskee kaikkia Postin, Posti Palvelujen, Posti Kuljetuksen sekä Transval Groupin kuljetuksia. Se sisältää myös tytäryhtiöt.Suomen Merimies-Unioni SMU, Ilmailualan unioni IAU ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKL jatkavat tukitoimiaan.AKT, SEL, SMU ja IAU jatkavat tukitoimiaan.lopetti tämän viikon maanantaina Postin kuljetusten ottamisen eri aluksille. Tukitoimet laajenevat edelleen ensi maanantaina.Maanantain toimet vaikuttaisivat toteutuessaan Suomen lipun alla liikennöiviin laivoihin, esimerkiksi Silja Lineen ja Viking Lineen.Tallink Siljan nettisivuilla kerrotaan, että tukilakkotoimenpiteet vaikuttaisivat yrityksen laivoihin siten, että Baltic Princess jäisi Turun satamaan maanantaina illalla ja Silja Serenade Helsinkiin tiistaina aamulla.Yrityksen mukaan matkustajien ei tarvitse toistaiseksi ryhtyä toimenpiteisiin.on ilmoittanut työnseisauksesta, joka alkaa maanantaina kello 6.00 ja päättyy tiistaina 26.11, kun jäsenten työvuorot käynnistyvät.Tukitoimiin osallistuvat IAU:n jäsenet työskentelevät kaikkien Suomesta ja Suomeen operoivien lentoyhtiöiden käyttämissä maapalveluissa, tekniikassa, cateringissä, rahdissa sekä lisäksi lentoasemien turvatarkastuksessa.Finavia kertoo tiedotteessaan, että tukitoimet vaikuttavat toteutuessaan todennäköisesti myös tiistain liikenteeseen. Lentoyhtiöt päättävät itse lentojen peruutuksista. Finavia ei arvioinut viiveiden syntymistä vielä tässä vaiheessa.Finnairin mukaan tukitoimet vaikuttaisivat merkittävästi maa- ja catering-palveluihin sekä asiakaspalveluun Helsinki-Vantaan lentoasemalla.on kertonut laajentavansa tukitoimia. Maanantaina tukilakot laajenevat lentokentille ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Lentokentillä lakossa ovat ne JHL:n jäsenet, jotka työskentelevät Airpossa ja RTG:ssä.Lakko alkaa maanantaina aamukuudelta ja päättyy tiistaina alkaviin työvuoroihin. Lakko vaikuttaa koko maassa ainakin lentojen turvatarkastuksiin.Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tukilakko alkaa maanantaina 03.00 ja päättyy tiistaina kello 03.00. Lakossa ovat mukana JHL:n jäsenet, jotka työskentelevät Koiviston Autossa.Pääkaupunkiseudun bussiliikennettä uhkaakin ensi viikon alussa kaaos, sillä AKT on ilmoittanut sen tukitoimien laajenevan Helsingin seudun liikenteeseen (HSL).Sen jäsenet eivät aja HSL:n alueella paikallis- ja lähiliikennettä ensi maanantain kello 03.00:n ja tiistain kello 03.00:n välisenä aikana.HSL kertoo nettisivuillaan, että sillä ei vielä tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa työtaistelun vaikutuksista liikenteeseen. Esimerkiksi työtaisteluun osallistuvien kuljettajien sekä ajamatta jäävien vuorojen määrä selviävät lopullisesti vasta työtaistelun alkaessa.PAM kieltää Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn Postin palvelupisteissä eli niin sanotuissa asiamiesposteissa.Tukitoimi käynnistyy maanantaina 25.11. klo 00.00 ja jatkuu 8.12. asti, jos Postin työriidassa ei päästä sopuun sitä ennen.Postin palvelupisteitä on kaikkiaan noin 750.Sähköliitto käynnistää tukilakon Postin työkiistaan liittyen maanantaina kello kuudelta aamulla. Tukitoimi kestää kaksi viikkoa, ja se päättyy sunnuntaina 8. joulukuuta kello 24, jos Postin lakko ei pääty sitä ennen.Lakon piiriin kuuluvat keskukset sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa, Oulussa ja Liedossa. Lisäksi lakko käsittää rahtiterminaalin Vantaalla.