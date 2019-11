Lahtelainen myyntiedustaja luuli keksineensä rahasammon: nosti lisiä liki 2 000 euron kuukausitahdilla – mutta laittomasti

Taloussanomat

Lahtelainen myyntiedustaja luuli keksineensä rahasammon: nosti lisiä liki 2 000 euron kuukausitahdilla – mutta

Verottajan näkemyksen mukaan kyse oli tosiasiassa ansiotulosta, josta on maksettava vero.Kuukausipalkkansa päälle mies sai vilpillisellä tavalla noin 1 800 verottomia korvauksia. Parhaana vuotena mies onnistui nostamaan lähes 30 000 euroa.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi lahtelaisyrityksessä työskennelleen miehen neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta.Verovilppi ajoittuu vuosille 2010–2013. Tekojen vanhenemisaika on kymmenen vuotta silloin kun kyse on törkeistä veropetoksista.Tuomittu myönsi syyllisyytensä, auttoi jutun selvittämisessä merkittävästi ja sen vuoksi hän selvisi neljän kuukauden ehdollisella. Ilman aktiivista auttamista hän olisi saanut puolen vuoden ehdollisen tuomion.Rikos paljastui, kun yrityksessä tehtiin verotarkastus. Tuomittu myyntiedustaja on noin 60-vuotias.Verottaja perii mieheltä maksamattomat verot, jotka ovat noin 23 500 euroa.Käräjäoikeus antoi tuomion jutussa torstaina.