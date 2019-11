Taloussanomat

OECD: Suomen talousveturi yskii ensi vuonna – kasvu enää prosentin luokkaa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on laskenut ennustettaan Suomen ensi vuoden talouskasvusta.

Maailmantalous hyytyy

OECD ennustaa tänään julkistetussa maakohtaisessa suhdanne-ennusteessaan, että Suomen bruttokansantuote (bkt) kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia.Vuonna 2021 bruttokansantuote laskisi OECD:n ennusteen mukaan 0,9 prosenttia.Vielä toukokuussa OECD ennusti, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,5 prosenttia. Ensi vuoden ennuste oli tuolloin 1,4 prosenttia.Ennusteiden heikkeneminen ei ollut yllättävää, sillä OECD ennusti syyskuussa, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia. Toukokuussa vastaavat ennusteet olivat 1,2 prosenttia ja 1,4 prosenttia.OECD:n arvion mukaan Suomen bkt:n kasvun hidastumisen syynä on pääasiassa toimintaympäristön heikkeneminen maailmalla ja rakentamisen hiipuminen Suomessa.OECD havainnoi, että kuluttajien ja yritysten luottamus taloustilanteeseen on heikentynyt, mikä johtuu maailmantalouden epävarmuuden lisäksi työttömyyden lisääntymisestä.OECD:n mukaan Suomessa työvoiman ulkopuolella on erityisesti nuoria naisia ja lähellä eläkeikää olevia. OECD kannustaa leikkaamaan kotihoidon avustusta ja helpottamaan laadukkaan lastenhoidon saavutettavuutta. Vanhempia työntekijöitä voisi pitää työelämässä pidempään OECD:n arvion mukaan sulkemalla aikaisen eläkkeelle pääsyn mahdollisuudet ja lyhentämällä ansiosidonnaisten työttömyyspäivien määrää.OECD:n arvion mukaan työvoimapula nostaa Suomessa palkkoja ja sitä kautta inflaatiota. OECD ennustaa kuluttajahintojen nousevan tänä vuonna 1,2 prosenttia, ensi vuonna 1,4 prosenttia ja vuonna 2021 1,7 prosenttia.OECD huomauttaa, että tuottavuus ei ole kasvanut Suomessa yhtä nopeasti kuin aiemmissa talouden käänteissä. OECD:n mukaan tuottavuutta voisi parantaa poistamalla kilpailun esteitä raiteilla ja päivittäistavarakaupan jakelussa sekä lisäämällä rahoitusta uusien yhtiöiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen.OECD laskee hieman maailman talouskasvun ennustetta ensi vuoden osalta. Järjestö näkee, että riskit talouskasvua hidastavista tapahtumista ovat kasvaneet.OECD ennustaa maailmantalouden bruttokansantuotteen volyymin kasvavan tänä ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Syyskuussa OECD ennusti ensi vuoden talouskasvun olevan 3,0 prosenttia.Kiinan talouskasvun OECD ennustaa olevan tänä vuonna 6,2 prosenttia ja ensi vuonna 5,7 prosenttia. Syyskuussa OECD ennusti Kiinan talouskasvun olevan tänä vuonna 6,1 prosenttia.Syyskuussa OECD laski Intian talousennustetta jopa 1,3 prosenttiyksikköä tälle vuodelle. Nyt OECD tarkisti tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvun ennustetta 0,3 prosenttiyksikköä ylöspäin 6,2 prosenttiin. Ensi vuonna bkt kasvaisi 5,7 prosenttia.Yhdysvaltojen bkt kasvaisi OECD:n ennusteen mukaan tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 prosenttia.Euroalueen ennusteita OECD hilasi aavistuksen ylöspäin. OECD ennustaa bkt:n kasvavan tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia. Syyskuussa nämä ennusteet olivat 1,1 prosenttia tälle vuodelle ja 1,0 prosenttia ensi vuodelle.