Alibaba tavoittelee kiinalaista onnensummaa Hongkongin pörssin suurimmassa listautumisessa vuosiin

Kiinalainen verkkokauppajätti Alibaba tavoittelee 88 miljardin Hongkongin dollarin (noin 10 miljardin euron) listautumisantia.Yhtiö on listautumassa Hongkongin pörssiin, ja kaupankäynnin sen osakkeilla on tarkoitus alkaa ensi tiistaina. Yhtiö aikoo laskea liikkeelle 500 miljoonaa osaketta, ja yhden osakkeen kappalehinta olisi 176 Hongkongin dollaria (20 euroa). Yhtiö kertoi osakkeiden lähtöhinnan keskiviikkona.Hinnan muodostukseen on saattanut vaikuttaa se, että lukua kahdeksan pidetään Kiinassa hyvän onnen numerona.Kyseessä on suurin listautuminen Hongkongin pörssissä lähes kymmeneen vuoteen. Vakuutusjätti AIA nettosi omasta listautumisestaan 18,5 miljardia euroa vuonna 2010.Kiinan markkinat toivovat siitä piristysruisketta kuukausia jatkuneista mielenosoituksista kärsineen ja Yhdysvaltojen kanssa käydyn kauppasodan runteleman itsehallintoalueen taloudelle.Alibaba on aiemmin listautunut pörssiin New Yorkissa. Kiinalaishallinto on pyrkinyt edistämään yhtiön listautumista myös Kiinassa.