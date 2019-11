Postissa työskentelevän Jukan palkasta on pian lähdössä kolmannes – kertoo nyt, kuinka lakon umpisolmu voisi aueta

Taloussanomat

Postissa työskentelevän Jukan palkasta on pian lähdössä kolmannes – kertoo nyt, kuinka lakon umpisolmu voisi a

Pakettilajittelijat

Jukka Kosonen

Työntekijäosapuolta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olisi siis palattava lähtöpisteeseen”

siirtyvät marraskuussa Teollisuusliiton neuvotteleman sopimuksen alaisuuteen. Palkkaus putoaa dramaattisesti., 53, kertoo, että hänen palkastaan lähtee pian jotakuinkin kolmannes. Noin 700 postilaista pakettilajittelijaa siirtyy marraskuussa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn neuvottelemasta sopimuksesta Teollisuusliiton jakelun alan työehtosopimukseen, ja palkat putoavat selvästi.Jukka Kososen tuntipalkka on 14,41, ja henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät nostavat sen reiluun 15 euroon tunnissa. Kun työehtosopimus vaihtuu, peruspalkka laskee 10,16 euroon tunnissa ja erikoislisät lähtevät. Työnkuvaan muutos ei vaikuta. PAUn mukaan keskimääräinen palkka on 2 200 euroa, jolloin 30 prosentin lasku tarkoittaa keskimäärin 660 euron kuukausiansion menettämistä.edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU hylkäsi tiistaina valtakunnansovittelijan Vuokko Piekkalan https://www.is.fi/haku/?query=vuokko+piekkalan sovintoehdotuksen. Postilakko ja sen tukilakot jatkuvat siis toistaiseksi.Helsinki-Vantaan lentoasemalla Tullin Postissa työskentelevä Jukka Kosonen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+kosonen kertoo käsityksensä siitä, mihin sopu kaatui.– Sopu kiikastaa nyt siitä, että meidät noin 700 postilaista pakettiliiketoiminnan eli PEC:n käsittelyn työntekijää olisi pitänyt ottaa mukaan PAU:n ja Paltan välisiin neuvotteluihin. Työnantajaliitto Palta ei tätä hyväksynyt, vaan katsoi, että meidät on siirretty Posti- ja logistiikkaunioni PAUn neuvottelemasta sopimuksesta medialiiton ja Teollisuusliiton jakelualan työehtosopimukseen. Jos posti olisi palauttanut meidät takaisin PAU:n ja Paltan välisten neuvottelujen piiriin, kiista olisi jo ratkennut, Kosonen sanoo.Hän toimii myös Postin ulkomaantuotannon luottamusmiehenä.Kososen mukaan kiistan voisivat ratkaista työnantajia edustava Palta ry, Postin hallitus ja lopulta ministeri Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd).– Käsitykseni on se, että Paateron Postin johdon kanssa käymä keskustelu 3.9. tarkoitti juuri sitä, että pääsisimme mukaan PAU:n ja Paltan välisiin neuvotteluihin. Nyt työantaja ei hyväksykään tätä eikä neuvottele enää pakettilajittelijoiden asiasta, Kosonen sanoo.

Miten tästä tilanteesta päästäisiin eteenpäin?

– Minusta Postin hallituksen pitäisi pysyä sillä kannalla, minkä he olivat saaneet 3.9. neuvotteluissa eli että Postin työehtosopimuksen siirrossa otetaan aikalisä omistajaohjausministerin kanssa. Olisi siis palattava tähän lähtöpisteeseen, Kosonen kertoo.

Miten ihan konkreettisesti siis olisi edettävä ja kuka voisi tehdä aloitteen umpisolmun avaamisesta?