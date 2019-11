Taloussanomat

Tällaisen sovintoesityksen PAU hylkäsi

Palkat

Lisät

Työryhmät

Työntekijäpuolta edustava PAU hylkäsi ehdotuksen, jossa esitettiin muun muassa seuraavaa:– Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella tänä vuonna ja ensi vuonna. Korotuksen prosentti on keskiarvo, joka lasketaan Teknologiateollisuuden ja Kemianteollisuuden myöhemmin neuvoteltavien yleiskorotusten tasosta.– Korotuksen voimaantuloajankohta määräytyy samoin kuin teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevassa sopimuksessa sovitaan.– Jos viimeistään aamuyöllä neljältä aloitettu työ jatkuu kuuden jälkeen, maksetaan yötyölisää myös aamutunneilta, kuitenkin enintään kello yhdeksään asti. Aiemmassa työehtosopimuksessa yötyölisää maksettiin enintään kello 12 asti.– Aattopäivänlisää ei sovelleta vuoteen 2021 jatkuvalla sopimuskaudella. Pääsiäislauantaina sekä juhannus- ja jouluaattona kello 00–18 välillä tehdystä työstä maksettiin aiemmassa työehtosopimuksessa palkan päälle yksinkertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus.– Työntekijöille maksettu sairauslomalisä poistuu sopimuskaudelta.– Vuosilomapalkkaan ja lomakorvaukseen lisätty vuosilomalisä poistuu sopimuskaudelta.– Osapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on rakentaa työaikapankkimääräykset nykyisen joustovapaajärjestelmän tilalle.– Kehitystyöryhmässä tarkastellaan postialan murrosta, tulevaisuuden jakeluratkaisuja ja niiden vaikutusta työehtoihin. Tarkoitus on löytää ratkaisu, joka tukee yritysten toimintaa ja auttaa niitä sopeutumaan murrokseen.– Kolmannessa työryhmässä tarkastellaan mahdollisuuksia vuosilomapäivien laskentasäännön uudistamiseksi.