Taloussanomat

Myös Pam liittyy postilaisten tukilakkorintamaan

Palvelualojen ammattiliitto Pam ilmoitti maanantaina, että se aloittaa tukitoimet Posti- ja logistiikka-alan unioni Paun työehtosopimusneuvotteluille.Pam tukee Paun työehtosopimusneuvotteluja kieltämällä Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn Postin palvelupisteissä.Kyseessä ovat niin kutsutut asiamiespostit, joita on Suomessa kaikkiaan noin 750. Ne sijaitsevat muun muassa kaupoissa, kioskeissa, liikenne- ja huoltoasemilla, kahviloissa ja apteekeissa.Tukilakko alkaa ensi maanantaina ja jatkuu joulukuun 8. päivään. Kielto astuu voimaan, jos ratkaisua ei siihen mennessä ole löydetty.– Pam ei hyväksy sitä, että työnantaja pyrkii heikentämään pienipalkkaisten postilaisten työehtoja, liitto tiedotti.Myös Pau on ilmoittanut lakkonsa laajentamisesta samaan aikaan postinjakeluun, -käsittelyyn ja -kuljetukseen sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviin. Tämän lakon Pau on ilmoittanut päättyvän sunnuntaina 8. joulukuuta.Pamin mukaan sen julistaman käsittelykielto on laillinen työtaistelutoimi.