Työriitaan ei ratkaisua: Postilakko jatkuu, tukilakot käyntiin – näin ne alkavat näkyä

Suunniteltuja tukitoimia, jos postilakkoon ei saada sopua

Maanantai

AKT aloitti kello 0.00 oman PAU:n lakkoa tukevan myötätuntotaistelunsa. AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetuksessa sekä Postin tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä muilla työpaikoilla. Vaikutukset ovat laajat, sillä AKT:n mukaan Postin tavaroiden ja lähetysten käsittelystä pidättäytyminen koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, linja-autoasemia, huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä, ahtausalaa ja Avaintan nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

Kello 6.00 alkaen kotimaanliikenteessä oleville yhteysaluksille, lautta-aluksille sekä losseille sekä ulkomaanliikenteessä oleville lasti- ja ropax -aluksille sekä matkustaja-autolautoille ei oteta enää Postin kuljetuksia, vaan ne jätetään satamiin.

Tiistai

AKT:n jäsenet ovat kello 00.00 alkaen ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa, joka koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, huoltokorjaamoja, linja-autoasemia, kaupan automiehiä, elintarvikealan automiehiä ja säiliöauto- ja öljytuotealaa (vain säiliöautonkuljettajat) koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

JHL:n tukilakko alkaa tavaraliikenteen ratapihoilla kello 6.00 ja päättyy samana päivänä kello 22.00. Lakko koskee kaikkia VR-yhtymän rautatielogistiikan toimintoja. Käytännössä lakko pysäyttää tavaraliikenteen käsittelyn Suomen ratapihoilla.

RAU aloittaa saarron, joka pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen kello 21.00. Saarto päättyy seuraavana päivänä klo 21.00. Rautateiden henkilöliikenne liikkuu normaalisti työtaistelun aikana.

Keskiviikko

AKT laajentaa tukitoimiaan kello 00.00 alkaen. Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee myös säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa, Airprota ja Avaintan nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

Tavaraliikenteen kaluston huolto on lakossa kello 7.00–23.00. Lakossa ovat mukana JHL:n jäsenet, jotka ovat töissä VR Kunnossapidossa. Lakon aikana JHL:n jäsenet eivät osallistu rautatielogistiikan ratapihavaihtotöihin ja tukitoimintojen tehtäviin eivätkä VR Kunnossapidon kaluston kunnossapidon- ja kaluston tuotannon työtehtäviin. Lakon ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat työtehtävät sekä kalustokunnossapidon tehtävistä Allegron kunnossapito ja Ilmalan ja Oulun varikoiden liikenteenhoidon tehtävät.

Torstai

Ulkomaanliikenteessä olevien ropax -alusten ja matkustaja-autolauttojen autokansilla tapahtuva lastinkuljetus lopetetaan kello 6.00 alkaen siten, että autokansille ei enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä tai muita vastaavia. Sen sijaan autokansilla voidaan kuljettaa henkilö- ja linja-autoja. Merimies-Unionin jäänmurtajilla ja jäänmurtotehtävissä työskentelevät jäsenet eivät seuraa alusten mukana merelle. He kuitenkin suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.

Maanantai 25.11.

Ulkomaanliikenteessä olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka ovat Suomen lipun alla ja jotka saapuvat Suomen satamiin kello 6.00 jälkeen, jäävät satamiin eivätkä Suomen Merimies-Unionin jäsenet enää seuraa alusten mukana merelle. He suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.