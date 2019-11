Saudi-Arabian öljyjätti Aramco paljasti, kuinka suurella voimalla se aikoo pörssiin – listautumisesta voi tulla maailman suurin

Taloussanomat

Saudi-Arabian öljyjätti Aramco paljasti, kuinka suurella voimalla se aikoo pörssiin – listautumisesta voi tull

Saudi-Arabian valtiollinen öljy-yhtiö Saudi Aramco on paljastanut listautumisantinsa koon.

Öljyjätti kertoo listautuvansa Riadin pörssiin 1,5 prosentin osuudella yhtiöstä, mikä nostaa annin arvon jopa 25,5 miljardiin dollariin ja yhtiön arvon 1,71 biljoonaan dollariin. Yksi biljoona on tuhat miljardia.Aramco saattaa näin rikkoa ennätyksen maailman suurimmasta listautumisannista. Ennätystä pitää hallussaan kiinalainen verkkokauppa Alibaba, jonka anti New Yorkin pörssiin mennessä oli 25 miljardia dollaria.Yhden osakkeen hinnaksi Aramco haarukoi 8–8,5 dollaria.Aramco tuottaa noin kymmenen prosenttia maailman öljystä.Saudi-Arabia aikoo käyttää Aramcon osakkeista saatavia rahoja investointeihin muille aloille. Maan talous on nykyisellään täysin riippuvainen öljystä.