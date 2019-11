Taloussanomat

Suomessa on lähes 50 000 työpaikkaa ilman tekijää – vaikeasti täytettävien määrä kasvoi jyrkästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikeasti täytettävien osuus ennätyskorkealla

Työtä tarjolla isoimmissa toimipaikoissa